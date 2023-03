Expert na zombie houby: Existuje houba, co proroste tělem. Zabije tisíce lidí ročně

"Houby dokážou napadat řadu hostitelů a měnit jejich chování. A je to v přírodě celkem běžná věc,” říká expert na genetiku a metabolismus hub Miroslav Kolařík. Málokomu podle něj dojde, že nejčastěji mění naše vědomí alkohol nebo třeba psychedelické látky, za jejichž účinky jsou právě houby. Co o houbách ještě nevíme? A mohou člověka napadnout takové, jaké jsou v seriálu The Last of Us?

"My jsme hub v podstatě plní, třeba ve střevě máme spoustu kvasinek, které nám pomáhají trávit nestravitelnou rostlinnou hmotu a produkují vitaminy," říká mykolog Miroslav Kolařík o tom, jakou roli hrají houby v životech nás všech. Bez nich bychom neměli antibiotika, ale ani víno, pivo, sýry, nebo dokonce kváskový chleba. Celý rozhovor s mykologem Miroslavem Kolaříkem si můžete pustit zde: Spotlight Aktuálně.cz - Miroslav Kolařík | Video: Jakub Zuzánek, Aktuálně.cz Houby, které například v seriálu The Last of Us z člověka udělají zombie, v reálném světě ale napadají pouze hmyz. To ovšem neznamená, že neexistují takové, které dokážou lidským tělem prorůst a člověka zabít. "Třeba houba rodu aspergillus. Ročně se odhaduje, že způsobí kolem nějakých sta tisíc úmrtí. A je běžná po celém světě," varuje expert. Podle mykologa člověk každý den vdechne stovky spor, které ho mohou potenciálně ohrozit na životě. Pro zdravého člověka by to ale neměl být problém: "Problém je u jedinců s oslabenou imunitou, běžně si se sporami náš imunitní systém poradí," dodává vědec.