Nejen Rath. V korupční kauze se brání i exhejtmanova žena Eva, bojuje o miliony korun

před 35 minutami

Už ve středu zazní rozsudek, jenž by mohl bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha pravomocně posadit do vězení. U Vrchního soudu v Praze vrcholí jeho první korupční kauza, jejímž symbolem se stalo sedm milionů v krabici od vína. Známý příběh má i své dílčí epizody, o nichž se příliš neví. V jedné z nich figuruje Rathova manželka Eva. Rathová bojuje o to, aby kvůli možnému provinění svého chotě nepřišla zhruba o tři miliony korun.

Abychom lépe porozuměli motivaci Rathové, musíme se vrátit do loňského 27. června. Tehdy senát pražského krajského soudu v čele s Robertem Pacovským potrestal exhejtmana kvůli korupci při organizaci zakázek ve Středočeském kraji. Součástí sankce bylo i propadnutí majetku ve výši 22 milionů korun. Částka odpovídá úplatkům, které si Rath podle soudu nechal slíbit. Proti rozsudku se neodvolal jen exhejtman, brání se proti němu i jeho manželka. Eva Rathová se svým mužem mimo jiné provozuje lékařskou ordinaci ve středočeské Hostivici. "Odvolání Evy Rathové směřovalo proti výroku o propadnutí části majetku Davida Ratha," sdělila deníku Aktuálně.cz mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá. Rathová vznesla odvolání coby takzvaná zúčastněná osoba. Korupční případ Ratha jde do finále, odvolací soud vynese rozsudek příští středu číst článek Deník Aktuálně.cz se snažil s Evou Rathovou spojit. Z ordinace však získal jen vyjádření, že rozhovory neposkytuje. Zastihl ale jejího muže. Podle Davida Ratha bojuje jeho choť o několik milionů korun. "Týká se to asi milionu korun v hotovosti a pěti milionů, které poskytla obhájcům na moji obhajobu, na vlastní advokátní zastoupení nebo na případné kauce," vysvětlil Aktuálně.cz. Šest milionů děleno dvěma Protože zmíněných šest milionů korun je podle exhejtmana součástí společného jmění manželů, Rathová má ve hře zhruba tři miliony. "Jsou to peníze z jejích bankovních účtů, kam chodila její výplata nebo kam dostala dědictví po své tetě," přibližuje Rath. S manželkou společně ordinují v Poliklinice u sv. Jakuba ve středočeské Hostivici, kde oba žijí. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz už vrchní soud její podání vyřídil. Rozhodl o něm v neveřejném zasedání 10. června, zamítl ho. Učinil tak přesto, že odvolání jejího muže stejně jako dalších přímých aktérů případu má stále na stole. "V praxi se tak postupuje u těch odvolání, která nejsou způsobilá k věcnému projednání," vysvětlila Aktuálně.cz mluvčí vrchního soudu Simona Heranová. Eva Rathová s manželem provozuje lékařskou ordinaci v Hostivici. | Foto: ČTK Jinými slovy vrchní soud má za to, že Rathová není v pozici, jež by jí umožnila takové odvolání podat. Nepovažuje ji za oprávněnou osobu. Rathová už proti tomu brojí mimořádným opravným prostředkem, jejž vypořádá Nejvyšší soud. "Dne 18. června podala dovolání Eva Rathová jako zúčastněná osoba," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí pražského krajského soudu Černá. Měla se odvolat ve prospěch manžela "Musím říct, že nikdo z nás nepochopil, proč její odvolání bylo zamítnuto. Právníci mi potvrdili, že rodinný příslušník má právo podat odvolání proti čemukoliv, co se týká jeho rodinného příslušníka," podivil se Rath. Podle informací Aktuálně.cz jeho žena zvolila špatnou procesní obranu. Jako osoba zúčastněná může podat odvolání jen proti zabrání majetku, což je preventivní opatření, které nemá s trestem nic společného. Žalobkyně posílá lidi téměř na smrt, brání se Rath u soudu číst článek Proti propadnutí majetku může brojit v pozici osoby blízké jen tím, že podá odvolání ve prospěch svého muže, což však neučinila. Proto její podnět vrchní soud zamítl bez projednání. Na každý pád se o penězích manželů Rathových bude věcně rozhodovat na základě odvolání z pera exhejtmana. Vrchní soud naplánoval vyhlášení na středu 26. června, verdikt začne senát v čele se soudcem Martinem Zelenkou oznamovat v 9 hodin ráno. Pravomocný rozsudek může zaznít sedm let a dvanáct dní poté, co Ratha zadržela policie v Rudné u Prahy se sedmi miliony v krabici od vína. Podle původního verdiktu by měl za čtyři trestné činy včetně přijetí úplatku či poškození finančních zájmů EU strávit 8,5 roku za mřížemi, součástí trestu bylo i propadnutí zmíněných 22 milionů. Vedle Ratha čeká na finální verdikt deset lidí, mezi nimi i další klíčové postavy kauzy, manželé Kottovi.