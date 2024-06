Zvolení jí uniklo o pár hlasů. Život jde dál, ale výsledek je alarm pro vládu, říká

Lidovecké europoslankyni Michaele Šojdrové jen těsně uniklo znovuzvolení. K tomu, aby přeskočila Ondřeje Koláře z TOP 09 a obhájila mandát, jí chybělo 663 hlasů. "Aspoň si můžu chvíli odpočinout," říká k neúspěchu žena, která se ve vysoké politice pohybuje téměř třicet let. Výsledky eurovoleb považuje za varování vládě.

Když koalice Spolu minulý týden v Praze na Grébovce zakončovala kampaň, přišla za Šojdrovou její příznivkyně Lída, aby si vzala co nejvíce předvolebních materiálů. "Jela jsem tři hodiny vlakem a teď jedu zase zpět. Ale pro Míšu udělám cokoliv, protože chci, aby v Evropském parlamentu byl někdo jako ona, je to autentická křesťanka," vysvětlovala a táhla dvě těžké tašky plné letáků na tramvaj. "Budu chodit dům od domu, protože moc chci, aby uspěla," dodala.

I tento moment přispěl k tomu, že Šojdrová do poslední chvíle věřila, že by se mohla do europarlamentu znovu dostat. Seděla v něm posledních deset let a chtěla pokračovat. Na kandidátce Spolu ale byla až na devátém místě a jako třetí z KDU-ČSL, za Tomášem Zdechovským a Františkem Talířem.

Ani nasazení dobrovolníků však na úspěch nestačilo, lidovci získali jen jeden mandát pro Zdechovského. "Opravdu nejsem zklamaná. Preferenční hlas mi dalo přes 32 tisíc lidí, chybělo mi málo. Ale úspěch koalice je důležitější," komentovala výsledky Šojdrová. Chybělo jí jen 663 hlasů k tomu, aby místo Ondřeje Koláře z TOP 09 zasedla v europarlamentu ona. Takto je až třetí náhradnicí.

Výsledky eurovoleb považuje za varování vládě před sněmovními volbami v příštím roce. "Je to takový zdvižený prst, kdy jí voliči vzkazují: 'Děláte spoustu různých věcí, ale my bychom chtěli výsledky vaší práce více pocítit v našem životě.' Je to alarm pro celou vládu, aby více pamatovala na střední i nižší třídu," řekla Šojdrová pro Aktuálně.cz. V kampani často slyšela stížnosti například na dostupnost zdravotní péče, chybějící lékaře a zubaře.

Chce se věnovat památce UNESCO

Lidovci přitom mají málo známějších tváří. Šojdrová vstoupila do strany v roce 1989, čtrnáct let byla poslankyní a deset let europoslankyní. O jejím silném postavení svědčí i to, že ji před letošními volbami osobně podpořilo několik významných lidoveckých autorit.

Například bývalý premiér a předseda Senátu Petr Pithart, jehož názory mají mezi straníky stále velkou váhu. Podporu jí vyslovil také šéf poslaneckého klubu Aleš Dufek, místopředseda strany Jan Bartošek, ministr životního prostředí Petr Hladík, jihomoravský hejtman Jan Grolich či poslanec Ondřej Benešík.

Co bude dělat Šojdrová po odchodu z europarlamentu, zatím není zcela jasné. Tvrdí, že si nejprve chce pořádně odpočinout. "Nejdříve naplánuji rozloučení se svým skvělým týmem. Jsou to lidé, kteří se etablovali v evropské politice a Česká republika by je měla využít. Budu bilancovat a plánovat, život jde dál," sdělila Aktuálně.cz.

Jedna z úvah se týká její rodné Kroměříže. "Jsem site manažerkou řídicí skupiny památky světového dědictví zahrad a zámku v Kroměříži. Zatím to dělám jen jako dobrovolník, ale je potřeba to dělat naplno," upřesnila. Nebrání se ani spolupráci na evropských tématech. "Chtěla bych tyto zkušenosti využít, deset let jsem se věnovala zemědělství a dalším oblastem. Ale ráda bych to dělala spíše formou poradenství," podotkla.