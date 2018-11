Dva extrémy pro rok 2100: v Česku bude žít přes 12 milionů lidí, nebo jen 7,4 milionu

Počet obyvatel České republiky by v roce 2100 mohl narůst až na 12,38 milionu obyvatel. Naopak opačná varianta ukazuje možný úbytek na 7,4 milionu lidí. Výsledky demografické projekce představil ve středu Český statistický úřad.

Nejpravděpodobnější však je, že na přelomu dalšího století bude žít v tuzemsku 10,53 milionu lidí. To znamená o něco méně než v současnosti. Česká republika měla k 30. červnu 2018 10 625 449 obyvatel.

Lze tak říct, že Česko bude ve 21. století vymírat, díky migraci ale obyvatel neubude mnoho. Nejvíc lidí by mělo v zemi žít na konci 20. let a to asi 10,8 milionu.

Optimistická je vyhlídka, co se týče naděje, jakého věku by se člověk mohl dožít. Zatímco pro rok 2018 je to v průměru 76,2 let v případě mužů a 82 let v případě žen, v roce 2100 průměrný věk dožití výrazně naroste - u mužů dokonce o více než deset let, a to na 87,7 let. Ženy se budou dožívat 91,2 let.

Od 60. let tohoto století by měl být každý třetí obyvatel senior. Lidí v aktivním věku do roku 2100 milion ubude, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Připravujeme podrobnosti.