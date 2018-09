Duší přehlídky ke sto letům státu budou veteráni. Zastaví se kvůli ní lety na Ruzyni

Letošní přehlídka bude větší než v roce 2008. Tehdy česká armáda přehlídky obnovila, poslední se předtím konala v roce 1985. Plánované jsou jednou za deset let. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Přehlídka bude největší v postkomunistické éře. Hlavní pražské letiště bude mimo provoz zhruba hodinu kvůli slavnostnímu průletu vojenského letectva.

Praha - Pro ty, kteří si pamatují armádní přehlídku k 90 rokům republiky před deseti lety, se ten rozdíl dá popsat jednoduše. Přehlídky ke kulatému výročí společného státu se zúčastní téměř dvakrát více lidí. Polistopadový stát - ani československý, ani český - tak velkou vojenskou přehlídku nepamatuje.

V konkrétních číslech se defilé po pražské Evropské třídě 28. října zúčastní 2200 lidí, z toho přibližně 1800 vojáků. Většina z nich budou muži a ženy se zkušeností z armádních misí od Balkánu pod Afghánistán, novodobí armádní veteráni. Za nimi pojede 236 kusů pozemní techniky, vzdušný prvek přehlídky bude tvořit přes třicet letadel a vrtulníků, oznámili ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník generálního štábu Aleš Opata a jeho zástupce Jiří Baloun.

"Přehlídka připomene vlastenectví a tradice. Bude reprezentovat Armádu České republiky a ukáže, co je armáda schopna zvládnout, pokud jsou k tomu vytvořené podmínky," uvedl generál Opata.

Pro diváky bude účast na přehlídce na Evropské třídě zdarma, přehlídka začne ve 14 hodin. Největším počtem bude zastoupena česká armáda, zúčastní se ale také policie, hasiči, záchranná služba, Generální ředitelství cel coby pokračovatel prvorepublikové finanční stráže a pražská městská policie. Československý rozměr přehlídce dodá slovenské letectvo.

Přímé náklady na režii přehlídky odhadl generál Baloun na 11 milionů korun. Celkově bude o něco dražší, vyhrazeno je 50 milionů. Částka navíc, využitá například k přesunu vojska do Prahy, ale podle Balouna bude zároveň využitá k výcviku, například právě zmíněnému přesunu.

Přehlídky se zúčastní i těžká armádní technika. Tanky pojedou na pásech osazených pryžovými patkami, což šetří tanky samotné i vozovku.

Letiště Václava Havla se na hodinu zavře

Kvůli průletu pětadvaceti českých letounů a vrtulníků, který budou následovat slovenské vrtulníky Blackhawk a stíhačky MiG-29, bude na hodinu a půl uzavřené Letiště Václava Havla.

Vzdušný přístav v Ruzyni je přímo v ose Evropské třídy, nad níž letadla poletí. Jiné místo kvůli množství pozemní vojenské techniky v Praze nepřicházelo v úvahu. Letectvo tedy bude mít pro tříapůlminutový průlet vyhrazený vzdušný koridor.

"Letiště bude pro vzlety a přistání uzavřeno od 13:30 do 15 hodin. Pozemní odbavení cestujících na let však bude probíhat bez omezení," řekl Aktuálně.cz mluvčí letiště Roman Pacvoň. Omezení by se podle něj mělo dotknout přibližně 24 letů.

"Letiště Praha požádalo s dostatečným předstihem všechny letecké společnosti o překoordinování svých dotčených letů mimo čas uzávěry letiště. Cestujícím doporučujeme, aby v den oslav výročí sledovali bedlivě internetové stránky svého dopravce či Letiště Praha, kde se dozvědí aktuální informace ohledně času svého odletu či příletu," doplnil Pacvoň a vyzval cestující, aby si v den konání oslav naplánovali cestu na letiště s dostatečným předstihem.

Hudba Cizinecké legie a dohodoví spojenci

Vedením příprav přehlídky je pověřený právě generál Baloun. Ten mezi hlavní lákadla zařadil známý prvorepublikový tank LT 35, který měl v případě střetu s nacistickým Německem být hlavní obrněnou silou československé armády, italský automobil Fiat z doby československých legií nebo nadčasový design obrněného transportéru OT-64 SKOT.

Přehlídka, které se mají zúčastnit i prezidenti České a Slovenské republiky Miloš Zeman a Andrej Kiska, bude mít mezinárodní rozměr daný symbolickou účastí Francouzů, Britů, Američanů a Italů. Tedy vítězných dohodových mocností první světové války, po jejichž boku bojovali českoslovenští legionáři.

Z Francie také přijede hudba Cizinecké legie, známé elitní jednotky určené na těžké mise v zahraničí. Proud pěších jednotek bude kilometr dlouhý, proud techniky má být přibližně pětikilometrový.