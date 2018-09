+26 fotografií

Eduard Beneš (jméno si později změnil na Edvard) se narodil 28. května 1884 v Kožlanech na severním Plzeňsku. Gymnázium už ale navštěvoval v Praze. Ve studiích pokračoval na filosofické fakultě pražské univerzity i ve Francii, po návratu do Prahy získal titul doktora filosofie. Po vypuknutí první světové války organizoval ve spojení s T. G. Masarykem domácí odboj, v září 1915 odešel do Paříže, kde propagoval myšlenku samostatného Československa. Na snímku před odjezdem do ciziny v roce 1914. Foto: ČTK