Doprava do Adršpachu kolabuje, policisté znovu uzavřeli přeplněnou silnici z Polska

Adršpach (Náchodsko) - Kvůli neúnosnému náporu turistů z Polska do skalních měst v Adršpachu a v Teplicích nad Metují na Náchodsku policie v 10:30 znovu uzavřela silnici do Česka od hraničního přechodu Zdoňov. V tomto týdnu je to již počtvrté. "Situace se opakuje už delší dobu a bude nutné ji systémově vyřešit," řekl mluvčí policie Aleš Brendl.

"Je problém, že rekreační oblast už nezvládá nápor motoristů. Druhá stránka je, že ani samotné skály nestačí pobrat návštěvníky, to ale policie asi nevyřeší. Bude nutné to nějak korigovat, třeba jako v Moravském krasu na objednání přes internet," uvedl Brendl. Vedení policie již se starosty obcí v oblasti jedná.

Parkoviště u skalních měst se zcela zaplnila, policisté museli dopravu odklánět již na příjezdech do Adršpachu a Teplic. Hraniční přechod Zdoňov je od Adršpachu vzdálený asi pět kilometrů. Podle Brendla sice polští turisté mohou přijet do Česka přes jiný přechod, velkou část jich ale uzavírka od návštěvy skalních měst odradí.

Podle Hany Páčmové z Turistického informačního centra Adršpašské skály dnešní návštěvnost výrazně nevybočuje od jiných sobot v turistické sezoně. "Po uzavření přechodu samozřejmě o něco poklesla, u pokladny žádné velké fronty nejsou. Potíže byly s parkováním, prostě klasická sobota," řekla Páčmová.

Silnice bude zřejmě otevřena odpoledne, v neděli se ale situace bude nejspíše opakovat. Adršpašské skály s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Obě skalní města jsou svojí rozlohou 1803 hektarů největší národní přírodní rezervací v Česku.