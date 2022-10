Domníváme se, že máme rozhodnuto, řekl Havlíček k výběru kandidáta ANO na prezidenta

Elon Musk plánuje uskutečnit propouštění v Twitteru před 1. listopadem, kdy by měli zaměstnanci získat odměny ve formě akcií firmy. Uvedl to list The New York Times s odvoláním na čtyři zdroje obeznámené s touto záležitostí. Podle nich někteří manažeři byli požádáni, aby sestavili seznamy zaměstnanců, kteří mají být propuštění.

Musk dokončil převzetí Twitteru za 44 miliardy USD (1,1 bilionu korun) ve čtvrtek. Podle informovaných zdrojů nařídil propouštění v celé společnosti. Rozsah propouštění však zatím není jasný. Twitter má zhruba 7500 zaměstnanců.

Odměny ve formě akcií obvykle představují významnou část mzdy zaměstnanců. Propouštěním před 1. listopadem by se Musk mohl vyhnout vyplacení těchto odměn.