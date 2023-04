Dodavatel obrany spolupracoval s mužem, který je podle tajných služeb nepřítel státu

Prostějovská firma URC Systems vyvíjí produkty pro elektronické sledování v boji, ochranu či rušení radiové komunikace a další potřeby státních ozbrojených sil. Řadí se ke stálým dodavatelům tuzemského ministerstva obrany i vnitra. Jenom od roku 2018 uzavřela s resortem obrany osmnáct smluv v celkové výši 291 milionů korun.

Třetinovým majitelem společnosti je bývalý příslušník armády Milan Janíček. Do firmy nastoupil roku 2005. Později se stal jejím jednatelem, v jednu chvíli držel dvě třetiny společnosti. Za jeho působení získala firma klienty na Slovensku, v Indonésii či Bahrajnu. Janíček kvůli navázání spolupráce pozval do Česka také zájemce z Libye a Iráku.

Podle zjištění Aktuálně.cz však Janíček přišel o důvěru státu. Národní bezpečnostní úřad mu odebral prověrku na třetí nejpřísnější stupeň "důvěrné". Podnikatel se už nemůže seznamovat s informacemi, jejichž prozrazení by znamenalo ohrožení činnosti tajných služeb či bojeschopnosti armády. Minulý týden takto definitivně rozhodl Nejvyšší správní soud.

"Skutečnosti zjištěné žalovaným (Národním bezpečnostním úřadem, pozn. red.) odůvodňují závěr, že styky stěžovatele (…) představovaly bezpečnostní riziko, čímž přestal naplňovat podmínky pro osvědčení pro stupeň utajení 'důvěrné'," zní klíčový závěr rozsudku senátu soudkyně Veroniky Juřičkové, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Z rozsudku na základě jeho ověření Aktuálně.cz ze zdrojů z bezpečnostní komunity plyne, že Janíček byl v úzkém kontaktu se Zdeňkem Jirákem. Znají se přes 25 let, potkali se v armádě. Jirák v ní sloužil v letech 1980 až 2001. Dalších dvacet let pracoval na ministerstvu obrany. Na vrcholu kariéry tam působil v sekci vyzbrojování a akvizic.

Jirák se na ministerstvu začal chovat v rozporu se služebními povinnostmi. Vojenské zpravodajství jeho jednání vyhodnotilo jako bezpečnostní riziko. V letech 2016 a 2017 v tomto duchu opakovaně upozornilo Národní bezpečnostní úřad. "V době získání zpráv zpravodajské služby prokazatelně vyvíjel činnost proti zájmům České republiky," píše se v rozsudku.

Jirákovým úkolem v resortu bylo jednat s dodavateli bojové a podobné techniky. Jak ale plyne z informací Aktuálně.cz z bezpečnostní komunity, podle tajné služby při setkání s představiteli firem upřednostňoval jejich zájmy nad zájmy ministerstva. Největší hrozbou byly jeho nadstandardní vztahy se šéfem zbrojařské firmy Czechoslovak Group Jaroslavem Strnadem.

Kvůli stykům s Jirákem zahájil Národní bezpečnostní úřad v srpnu 2017 řízení o odebrání Janíčkovy prověrky. Na konci bylo v září 2018 rozhodnutí ředitele Jiřího Langa, jímž podnikatel o osvědčení přišel. Janíček kvůli tomu podal na úřad žalobu. Hájil se, že o rizikových aktivitách Jiráka nevěděl. A že sám je při nakládání s tajnými poznatky spolehlivý.

"Existence bezpečnostního rizika není založena na subjektivním vědomí žalobce. Pro naplnění bezpečnostního rizika postačí objektivní zjištění, kterým je opakovaný a dlouhodobý styk s osobou, jejíž činnost působí proti zájmům České republiky," vyvrátil Janíčkovy argumenty rozsudek Městského soudu v Praze z loňského února, který Aktuálně.cz získalo.

„Byly případy, kdy se mě zeptal, co si o tom kterém projektu myslím, nebo kdo by to měl udělat, ale on se takhle ptá všech. Já na tom nevidím nic špatného, protože za ním pak přijde někdo z potenciálních dodavatelů, že se to dá udělat za nějakou částku a já mu pak řeknu, že se to dá udělat za méně."

Milan Janíček ke vztahům se Zdeňkem Jirákem při řízení s NBÚ