Ukrajinci nemají peníze, je to vážné, tvrdí dobrovolník. Na jeho balíčky stojí fronty

Ukrajinští uprchlíci si musí od začátku července zvykat na to, že jim Česko výrazně zpřísnilo podmínky pro pobyt v zemi. Podle dobrovolníka Vojtěcha Vlčka z farnosti Ostrava - Stará Bělá někteří uprchlíci přijdou o ubytování. "Jejich situace se zhoršila. Už se nám ozývají kvůli tomu, že jim hrozí vystěhování," popisuje Vlček.

Historik Vojtěch Vlček vyhlíží příští neděli. To se před budovu katolické farnosti Ostrava - Stará Bělá začnou stavět na potravinové balíčky ukrajinští uprchlíci. Přicházejí takto už řadu měsíců, protože vědí, že nikde jinde na severu Moravy nejsou tak štědří jako tady.

Pro Vlčka a několik dalších lidí z farnosti to znamená sehnat vždy jednou měsíčně peníze a potraviny, které poskládají do krabic. Především mléko, vejce, brambory a těstoviny. Občas je v krabici i nějaká sladkost nebo základní hygienické zboží.

"Nebudu dělat machra, není to prča mít zodpovědnost za to, dát dohromady každý měsíc tři nebo čtyři tuny potravin a do toho potravinové poukázky v hodnotě kolem 70 tisíc korun," vypráví Vlček, který stojí v krásném letním počasí před renovovanou budovou fary, od které je jen kousek dál nově opravený kostel.

Nyní je všude prázdninový klid, ale v neděli tady bude pořádný ruch. Uprchlíci budou stát v řadě, starší ženy budou posedávat na lavičkách a dobrovolníci se budou točit kolem přípravy krabic.

"Bude tady stát 250 až 300 lidí. Tři hodiny stojí v řadě, ať je žár, nebo zima, a čekají na svou krabici v hodnotě 700 až 800 korun. Přijíždějí sem především maminky s dětmi. Máme tady ale i teenagery, kteří sem sami odešli na začátku války. Máme tady seniory, o které je v Česku minimální zájem," vysvětluje Vlček.

O starostech uprchlíků ví velmi mnoho, je s nimi v častém telefonickém kontaktu. Když si přijedou pro balíček, zároveň s nimi probírá i osobní věci a nabízí pomoci psychologů.

Česko zpřísnilo podmínky, uprchlíkům hrozí ztráta bydlení

Teď je poprvé potká ve zcela nové situaci. Český parlament jim totiž novým zákonem od začátku července výrazně zpřísnil podmínky pobytu. Lidem s dočasnou ochranou stát od začátku prázdnin proplácí nouzové ubytování jen ve dvou případech - pokud jsou v zemi do 150 dnů nebo pokud patří mezi zranitelné osoby, mezi které patří děti do 18 let, studenti, osoby pečující o děti do šesti let, lidi se zdravotním postižením, těhotné ženy a senioři nad 65 let.

Vláda změnu zákona hájila tím, že přinese do systému péče o uprchlíky zlepšení. Podle ministerstva práce nyní dostanou dávku ti, kteří ji opravdu potřebují, navíc se má zlepšit administrativa kolem ní.

Jak ale Aktuálně.cz upozornilo v polovině června, zástupci neziskových organizací, které pracují s ukrajinskými uprchlíky, varovali, že se mnozí kvůli novému zákonu dostanou do těžko řešitelné situace. Především jim bude hrozit ztráta ubytování a také ještě více než dosud práce načerno.

To, že se situace pro některé ukrajinské uprchlíky zhoršuje, potvrzuje i Vlček. Tvrdí, že se mu ozývají matky, které musí do pár dnů opustit ubytovnu. "Stěžují si na to, že ubytovatelé po nich chtějí například dvouměsíční kauci a nájem dopředu, což může být i 50 tisíc korun. Takové peníze oni nemají. Ty, které pracují, berou do 20 tisíc, přičemž za ubytovnu mají zaplatit 15 tisíc. Podobný problém mají i senioři, kteří nemají ještě 65 let," popisuje dobrovolník z Horní Bělé.

Situace je podle něj vážná, ale zatím ne bezvýchodná. "Zatím nemáme žádné katastrofické příběhy, kdy by lidé skončili na ulici. Jejich situaci řešíme průběžně. Jakmile získáme informace o možnosti ubytování, hned je přeposíláme. Nabídek je ale bohužel strašně málo," lituje Vlček. Mrzí ho, že někteří nájemci odmítnou poskytnout ubytování v okamžiku, kdy se od něj dozvědí, že ho shání pro Ukrajince.

Lidé jsou skvělí, kdyby nepomáhali, tak končíme

Naopak si ale pochvaluje přístup lidí z Horní Bělé a širokého okolí. Bez nich by pomoc nebyla možná. Místní přináší na farnost dary, oslovují i kolegy v práci a známé. Pomáhá i samotné vedení obce, které loni zaplatilo tábor pro ukrajinské děti.

"Místní zemědělec každý měsíc přiveze paletu se 600 stovkami kilogramů brambor a nic za to nechce. Další chlapi pomáhají uprchlíkům s dovozem. Pomoc je opravdu hodně velká. Budeme samozřejmě rádi, když přispějí další lidé, ať už penězi na transparentní účet nebo potravinami," říká Vlček.

Do pomoci se zapojují i sami Ukrajinci. Ať už při přípravě balíčků nebo když Vlčkovi pomáhají jako asistenti v okamžiku, kdy vyjíždí na výlet s lidmi s postižením z Rehabilitačního ústavu v Hrabyni.

Ještě než v neděli bude Vlček rozdávat potravinové balíčky uprchlíkům v nouzi, v sobotu pro 250 z nich připravil s místními dobrovolníky sobotní výlet. "Jedeme na Pustevny. Pět autobusů, které zaplatila naše obec a město Ostrava. Budou to nádherné chvíle," raduje se Vlček, který je jinak středoškolským učitelem a také autorem několika knih, ve kterých se zabývá pronásledováním církve totalitními režimy.