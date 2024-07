Do Česka se vrátí tropické teploty a bouřky, ve středu může být až 36 stupňů

Česko čeká pracovní týden s tropickými teplotami. Ve středu mohou lokálně vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Doprovodí je bouřky. Meteorologové kvůli tomu dnes vydali výstrahu. O víkendu se teploty zmírní, vyplývá z týdenní předpovědi počasí, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Tento a příští týden mají být teplotně nadprůměrné, další dva týdny budou teplotně v normálu, vyplývá z dlouhodobého výhledu počasí.

Dnes bylo ještě mírné počasí s teplotami kolem 25 stupňů Celsia. "Už během noci na úterý se ale začne oteplovat a oteplení vyvrcholí ve středu, kdy se teploty odpoledne dostanou v nížinách nad tropických 30 stupňů - není vyloučeno lokálně ani dosažení 35 stupňů Celsia," uvedli meteorologové na síti X.

Před velmi vysokými teplotami varuje výstraha hlavně v části Pardubického, Královéhradeckého, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje.

Středeční tropické teploty navíc podpoří vysoká vzdušná vlhkost, bude nepříjemně dusné odpoledne. "Ve středu také ovlivní naše území studená fronta, na které očekáváme i intenzivnější bouřky," doplňuje předpověď. Výstrahu týkající se bouřek budou meteorologové teprve upřesňovat.

Ve čtvrtek se ochladí

Ve čtvrtek nastane mírné ochlazení, nejvíce na západě a severozápadě Čech, kde teploty nepřekročí tropickou třicítku. Na Moravě a ve Slezsku ale může být přes 30 stupňů. V pátek teploty opět překročí tropické hodnoty a v další studené frontě se objeví místy intenzivní bouřky. O víkendu se teploty postupně zmírní, na západě území bude kolem 24 stupňů.

"Předpokládáme, že období od 8. července do 4. srpna 2024 bude teplotně průměrné až nadprůměrné," uvedli meteorologové v dlouhodobém výhledu. Teplejší budou tento a příští týden. "Relativně nejchladnější by měl být týden od 22. do 28. července, kde průměrné minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 13 stupňů Celsia a maximální denní teploty kolem 24 stupňů Celsia," sdělil ČHMÚ.

Srážkově by měly být nadcházející čtyři týdny průměrné. "V jednotlivých týdnech spadne většinou 10 až 20 mm srážek, při výskytu bouřek se objeví i přívalové srážky s vyššími úhrny. Hned první týden čekáme nadprůměrný úhrn až kolem 30 mm," dodali meteorologové.