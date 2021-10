Čtyři hrdinové z "děcáku". Na kole dojeli k Baltu a vybrali sto tisíc na charitu

Daniela, Erika, Elizabeth a Petr jsou děti z Dětského domova Čeladná na severní Moravě. V sychravých podzimních dnech se vydali na charitativní cyklojízdu k Baltskému moři. Za pouhých pět dnů zdolali 580 kilometrů a vybrali přes sto tisíc korun na seniory a předčasně narozené děti.

Daniela a Erika jsou třináctiletá dvojčata, Elizabeth je patnáct a Petrovi osmnáct. Všichni žijí v dětském domově. Na kole toho moc nenajezdili, žádné své vlastní neměli. I přesto vyslyšeli náročnou výzvu a vydali se na 580 kilometrů dlouhou charitativní cestu k Baltskému moři, při níž chtěli vybrat sto tisíc korun na Domov pro seniory Příbor a Nadační fond Život začíná, podporující předčasně narozené děti. Tuto akci uspořádal a spolufinancoval již počtvrté filantrop Tomáš Slavata. „Děti z dětských domovů nechtějí stále jen dostávat, ale také samy pomáhat,“ vysvětluje.

Vyjet měli již v červnu 2020, ale jejich cesta se stále odkládala kvůli nepříznivému vývoji kolem covidu v Česku i v Německu. A tak zatím děti z Čeladné trénovaly s vychovatelem Reném jízdu na kole a delší a delší cesty v sedle. Čtyři nejvytrvalejší pak konečně 27. září 2021 vyrazily.

Podzimní termín místo letního prověřil nezkušené cyklisty kratšími a také mnohem sychravějšími dny. Přímo na kolech je doprovázeli dva vychovatelé z domova a manželka jednoho z nich, v obytném autě pak filantrop Tomáš Slavata, jenž jim zajišťoval veškerý servis a jídlo s pitím, vozil náhradní kola, stoly či lavice. Spali ve stanech, stravovali se v přístřešcích či jen tak na mezi po cestě.

Přesto se jim podařilo za pouhých pět dní dorazit do cíle - do přímořského lázeňského letoviska Heringsdorf v Německu. Částky sto tisíc korun se jim podařilo nejen dosáhnout, ale dokonce ji překročit, a to i s pomocí mecenáše Karla Janečka, jenž do sbírky na portálu Z nesnáze 21 přispěl téměř čtyřiceti tisíci korunami.

„Doba není jednoduchá a to, co se i teď děje kolem voleb, nemá s morálními hodnotami nic společného. Jsme obklopeni negativitou a najednou do toho všeho vstoupí čtyři děti, které máme tendenci zachraňovat, a chtějí něco dokázat. Ony sem vnesly pozitivní bezprostřední radost a touhu posouvat své hranice,“ vysvětluje Tomáš Slavata úspěch sbírky. "Jejich čistota úmyslu a odvaha může veřejnost oslovit a inspirovat. Stačí si přečíst, kolik lidí jim fandilo a kolik pozitivní energie se od nich mezi lidi dostalo,“ dodává.

Pod facebookové příspěvky o průběhu cesty přibývaly desítky a desítky nadšených komentářů plných chvály a respektu ke čtveřici dětských hrdinů. „Všechny vás moc obdivuji, ale ze všeho nejvíc děti, jsou úžasní. Zítra cíl, těším se na fotky a radost dětí,“ zní jeden z nich.

Na kontě sbírky je nyní zhruba 105 tisíc korun, Domov pro seniory Příbor a Nadační fond Život začíná dostanou rovným dílem po padesáti tisících. Filantrop se nyní snaží vybrat ještě dalších padesát tisíc pro Dětský domov Jaroměř.

„Cesta k Baltu ukazuje, že když těmto dětem dáme šanci a dostatek našeho času, tak dokážou posouvat své hranice a ještě u toho pomáhat ostatním. A to je fajn,“ dodává Tomáš Slavata.