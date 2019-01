Darujte krev, budete mít MHD zdarma, zvažují radní. Dle lékařů to může ohrozit systém

Nová pražská koalice si dala do programového prohlášení, že zvýhodní dárce krve. Zvažuje několik možností, ale nejpravděpodobnější je zatím ta, že budou smět jezdit MHD zdarma. Dárci by tak ušetřili 3650 korun za roční kupon. Lékaři ale varují, že je potřeba důkladně zvážit, jak opatření zavést. Darování krve totiž není bezplatné jen tak pro nic za nic, naopak je to jeden z hlavních důvodů, proč je krev v českých nemocnicích bezpečná a nekontaminovaná.

Pražští radní chtějí zvýhodnit stávající dárce krve a nalákat další lidi, aby se o svou tekutinu života s ostatními podělili. "Chceme ocenit, když někdo dá kus ze sebe, což je absolutní dar, který se nedá ani vyčíslit. Aby bylo zjevné, že si toho vážíme a že je důležité přiznat tomu větší společenskou prestiž," uvedla pro Aktuálně.cz radní pro zdravotnictví a sociální věci Milena Johnová (Praha sobě).

Zatím si není zcela jistá, jak přesně se Praha ke zvýhodnění dárců postaví, zato je přesvědčená, že k tomu skutečně dojde, jelikož na tom v koalici panuje absolutní shoda. Aktuálně Johnová hledá příklady dobré praxe v dalších městech, ale uvedla, že hlavním favoritem je veřejná doprava zdarma. Dárci by tak ušetřili 3650 korun za roční kupon.

"V úvahu připadají i další možnosti ocenění, například vstupné zdarma do kulturních nebo jiných zařízení. Hlavní město Praha řadu takových institucí zřizuje, takže by to neměl být problém," dodala s tím, že na konkrétním plánu se zatím pracuje. Radní by ho chtěli představit v červnu letošního roku s tím, že by teoreticky mohl začít fungovat ještě letos. Zatím tak ale není jasné třeba to, po kolika odběrech by měl dárce na zvýhodnění nárok.

Odměny za darování krve by mohly přinést velké problémy

Záměr má však jeden zádrhel. Dárcovství krve není v Česku, ostatně ani ve většině světových zemí, bezplatné bezdůvodně nebo proto, že by na to nebyly peníze.

"Celosvětově je to bráno tak, že vidina okamžité úplaty za darování krve může být impulzem k tomu, aby člověk, který z nějakého důvodu potřebuje finanční prostředky, zatajil své rizikové chování a skutečný zdravotní stav, čímž se stává jeho krev ne zcela bezpečnou," říká Martin Písačka, přednosta transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

Každému dárci je samozřejmě předem odebrán vzorek krve, který se testuje, ale celý systém je do značné míry závislý na tom, že dárci pravdivě odpoví na otázky v několikastránkovém dotazníku. Mnoho z nich směřuje na rizikové chování, které by mohlo vést k tomu, že má v sobě dárce krve přenosnou infekční chorobu.

"Je to proto, že dostupné krevní testy mají takzvané imunitní okno, kdy nemusí čerstvou infekci zachytit, ač už je v tu chvíli v krvi přítomný virus například hepatitidy B či C nebo třeba HIV," vysvětluje Písačka.

U infekce HIV se toto imunitní okno, kdy jsou výsledky testů zdánlivě v pořádku, pohybuje mezi dvěma až třemi týdny, u hepatitidy typu C mezi dvěma až třemi měsíci. Ukazuje se tak, že údaje, které o sobě dárce sdělí, eliminují nákazu více než jakékoli testy. To ale předpokládá jeho naprostou upřímnost.

Na mnoho dalších infekcí přenosných krví či jiných látek ohrožujících příjemce navíc krev v Česku testována není a často ani být nemůže.

MHD zdarma může být odměnou až za dlouhodobé dárcovství

Proto panuje obava, že by mohl návrh pražských radních tento křehký systém narušit, a podle odborníků je tak potřeba velmi pozorně zvážit nastavení připravovaného zvýhodnění dárců.

"Rozhodně by tam neměla být žádná okamžitá motivace. Pokud by dárce přišel jednou za rok darovat a hned jezdil zadarmo, nebylo by to dobré," říká Písačka. Dokáže si však představit model, kdy by dárce chodil celý rok pravidelně krev darovat a další rok už jezdil zdarma. Pro připomenutí: muži mohou zpravidla krev darovat čtyřikrát ročně, zatímco ženy třikrát.

Možné riziko vnímají i radní. "Ta obava je asi namístě a budeme se jí věnovat. Ale věříme tomu, že darování krve stále zůstane darem. Naše inovace si neklade za cíl nahrazovat platbu za krev," říká Johnová.

Pravda je, že ač má návrh radních trhliny, mohl by pomoci vyřešit i pokračující úbytek dárců v Česku. "Není to zatím nijak kritické, ale nepřibývá tolik mladých dárců, jako odchází těch starších, a dárcovská populace nám tak stárne," říká Písačka. Vidina MHD zdarma by mohla tento trend zvrátit. "Minimálně by se o dárcovství mohlo začít víc mluvit," dodává Písačka.

V současnosti jsou dárci zvýhodněni jen příspěvkem na občerstvení v den odběru a možností odepsat si darování krve z daní. Poplatník, který ve zdaňovacím období daruje krev, si může snížit základ daně za jeden bezplatný odběr krve či jejích složek o částku tři tisíce korun. Ve většině případů si také mohou lidé na darování krve nárokovat volno v zaměstnání.

Nejsou to jen pražští radní, kdo podobné zvýhodnění zvažují. Například v Mariánských lázních mohou už od 1. září 2018 dárci krve MHD využívat zdarma. Aby však mohl tamní cestující slevy využít, musí být držitelem alespoň Zlaté medaile Prof. Mudr. Jana Jánského, musí tedy za sebou mít nejméně dvacet odběrů krve.

