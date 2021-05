Další problém ministra Arenbergera. Na pronájmu vinohradské nemocnici vydělal miliony

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) pronajímá nemovitost Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kterou od roku 2019 sám vedl a předtím v ní působil jako náměstek. Za posledních pět let si na pronájmu vydělal kolem šesti milionů korun. Ve čtvrtek to uvedl server Seznam Zprávy. Arenberger pronájem potvrdil, podle něj je ale vše právně v pořádku. Za neetické to nepovažuje.

Budovu v obci Netřeba na Mělnicku, kde Arenberger vlastní také několik dalších nemovitostí, pronajal ministr nemocnici v roce 2013. Tedy v době, kdy byl náměstkem ředitele pro vědu a výzkum. Nemocnice si na místě zřídila archiv. Pronájem pokračoval také po roce 2019, kdy se stal Arenberger ředitelem nemocnice. Od té doby, co nastoupil do čela ministerstva zdravotnictví, Arenbergera v čele nemocnice zastupuje jeho náměstek pro léčebně preventivní péči Jan Votava. Arenberger Seznamu potvrdil, že mu nemocnice v posledních pěti letech platila pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Celkem se tak měsíční částka, kterou nemocnice Arenbergerovi platila, měla pohybovat kolem 100 tisíc korun. Související Podezření z utajování nemovitostí i střet zájmů. Kauzy ministra Arenbergera přehledně Přehled Jaká byla výše pronájmu v letech 2013 až 2016 Arenberger redakci Seznamu nesdělil. Dodal ovšem, že od toho, co se v dubnu stal ministrem zdravotnictví, pozměnil nájemné na symbolickou korunu měsíčně. Podle Arenbergera bylo vše legální, ve věci nevidí ani etický problém. "Vedení FNKV prošlo opakovaně kontrolami svého hospodaření a nikdy nebyly shledány žádné pochybnosti," řekl ministr Seznam Zprávám. "Uvedená smlouva nebyla ani v rámci žádné z dalších kontrol nemocnice nikdy rozporována," uvedl. Šéf české Transparency International Petr Leyer ovšem Arenbergerovo jednání označil za pochybné. "Veřejný funkcionář nesmí zneužít informací a postavení, ve kterém působí, pro svůj osobní prospěch. Zároveň musí vždy primárně hájit zájem veřejné organizace, ve které působí," řekl Leyer. Ministr zdravotnictví Arenberger čelí v posledních dnech podezření také v několika dalších kauzách. Podle Seznam Zpráv v minulosti ve svých majetkových přiznáních zatajoval některé své nemovitosti, neuváděl v nich příjmy z nájmů a také zisky z provádění klinických studií. Vysvětlení od něj žádá jak opozice, tak premiér Andrej Babiš (ANO). Video: Arenberger porušuje zákon. To, co by bylo dříve KO, se dnes toleruje, říká Leyer 14:39 To, že ministr neví, že má podat majetkové přiznání, by mě u kterékoliv jiné vlády zarazilo, u téhle vlády mě to ale nezaráží, říká ředitel TI. | Video: Michael Rozsypal