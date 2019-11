Vězení Marka Dalíka: Lobbista pobýval a obědval v penzionu, kde ho hlídala majitelka

Marek Dalík, kterého tento týden soud podmíněně propustil po uplynutí půli z pětiletého trestu, si jeho výraznou část neodpykal ve věznici. Podle zjištění Aktuálně.cz trávil dny v luxusním penzionu ve Znojmě. Věznice má s jeho vedením uzavřenou smlouvu o zaměstnávání vězňů. Čemu přesně se tam exlobbista věnoval, nechce provozovatel říct. Právě on měl přitom na starosti Dalíkovo střežení.

Když v pondělí Okresní soud ve Znojmě rozhodoval o podmíněném propuštění Marka Dalíka, odsouzeného k pěti letům vězení za podvod při nákupu obrněných transportérů Pandur, lobbista oděný ve vězeňském mundúru popisoval svůj pobyt za mřížemi jako traumatizující zážitek. Ve vězení mu dle jeho slov vadilo úplně všechno.

"Člověk je omezený na svobodě, nemůže se stýkat s nejbližšími, nemůže pracovat. Je to neuvěřitelná zkušenost. Nevím, jak to popsat. Už bych to nechtěl zažít," prosil u soudu. "Jsem si jist, že dosavadní výkon trestu příznivě ovlivnil jeho chování natolik, aby pokračoval v řádném způsobu života," dodal k tomu jeho obhájce Martin Klimo. Soud jejich argumenty vzal v potaz. Rozhodl, že Dalík může po uplynutí poloviny trestu domů.

Jak však zjistil deník Aktuálně.cz, jeho podmínky v kriminále nebyly ve srovnání s běžným výkonem trestu tak dramaticky tíživé. Do znojemského žaláře, kam ho vězeňská správa přemístila z ruzyňské věznice, chodil v průběhu posledních dvou let spíše jen přespat.

Dny převážně trávil v luxusním penzionu U Císaře Zikmunda na hlavním znojemském náměstí. Daleko od společnosti spoluvězňů i kontroly dozorců. Stát přenesl denní část jeho trestu na Vlastu Masri, která podnik provozuje. Vězeňská správa s ní má uzavřený kontrakt na zaměstnávání vězňů. Věznice ale do penzionu v posledních dvou letech dodala jen jediného - Dalíka. Proč vybrala právě jeho, není jasné.

V penzionu jako jediný

Pobyt Dalíka v penzionu potvrdil na přímý dotaz místopředseda Okresního soudu ve Znojmě Jaromír Kapinus. "U odsouzeného bylo schváleno pracovní zařazení na pracoviště s volným pohybem mimo věznici u Ing. Vlasty Masri," sdělil Aktuálně.cz soudce. V penzionu pracoval Dalík od listopadu 2017, kdy se vrátil do věznice po pauze na svobodě, když jeho původní čtyřletý trest zrušil po více než sedmi měsících Nejvyšší soud.

Dalík byl ze znojemských 77 odsouzených, kteří pracují mimo věznici, jediný, kdo do penzionu docházel. "Na dotazovaném pracovišti za poslední rok pracoval jeden odsouzený," sdělila Aktuálně.cz mluvčí káznice Ludmila Lenikusová. Podle ní tomu stejně bylo i roku 2018. Káznice spolupracuje s podnikatelkou Masri už od roku 2007, kontrakt uzavřely ještě před příchodem stávající ředitelky věznice Lenky Smutné.

Zatímco ostatní trestanci mimo věznici pracují spíše ve výrobě (více box), Dalík měl U Císaře Zikmunda přátelštější podmínky. "(Penzion) nabízí romantické, stylové a komfortní ubytování v klidném centru města Znojma přímo na jeho hlavním náměstí v historickém domě, ve kterém pobýval sám císař Zikmund. V penzionu je sedm zcela nových nadstandardně vybavených apartmánů, hostům je k dispozici i společenská místnost," popisuje web podniku.

Jak pracují znojemští vězni Ve znojemské káznici je podle posledních čísel 210 lidí (204 je odsouzených a 6 vazebně stíhaných), celkem jich v rámci výkonu trestu pracuje 161. Pracovní povinnosti si mimo káznici plní 77 odsouzených, kteří jsou rozmístění na 12 pracovištích, devět z nich jsou soukromá.

Z veřejných subjektů pracují vězni třeba ve Správě nemovitostí města Znojma či v Městských lesích Znojmo, ze soukromníků zaměstnává vězně například Moravskoslezský kovošrot nebo AGD Jevišovce.

"Jedná se o pomocné práce nevyžadující odbornou kvalifikaci například při úklidu, údržbě parků a městských lesů, pomocné práce ve dřevovýrobě, třídění odpadů, výrobě stavebních komponentů a další," popsala běžné pracovní úkoly vězňů mluvčí věznice Ludmila Lenikusová.

Kdo z vězňů může pracovat venku, se řídí jedním základním pravidlem. "Obecně se na takováto pracoviště zařazují odsouzení, kteří nemají žádná bezpečnostní rizika," řekla Aktuálně.cz mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.

Zákazníci si služby penzionu pochvalují, představuje jedno z nejlepších ubytování široko daleko. Na serveru Booking.com má hodnocení 9,5 z 10, tedy "naprosto výjimečné". Cena dvoulůžkového pokoje se tam pohybuje kolem 1400 korun za noc.

Nástup v půl deváté dopoledne, na místě oběd

Penzion platil mezi znojemskými vězni za exkluzivní pracovní místo ještě předtím, než tam nastoupil Dalík. V letech 2007 až 2012 a 2016 se tam střídali pouze dva vězni, roky 2014, 2015 a 2017 si tam pracovní povinnosti plnil jediný.

Podle jakého klíče káznice posílá trestance k práci na takové adrese, není zcela jasné. "Odsouzení jsou na všechny pracoviště zařazováni v souladu s právními předpisy," sdělila jen obecně mluvčí Lenikusová s tím, že věznice vychází vstříc požadavkům zaměstnavatele.

Aktuálně.cz získalo smlouvu, již znojemská káznice s Masri uzavřela. Dalík měl dle dohody v penzionu na Horním náměstí pracovat 40 hodin týdně a vykonávat pomocné údržbářské a úklidové práce. Směna mu začínala v 8.30 a odcházel v 17 hodin. V penzionu také obědval. To vše bez dohledu dozorců, jeho kontrolu zajišťovala podle smlouvy podnikatelka Masri.

"Objednatel odpovídá za to, že na pracovišti nebude ve vztahu k odsouzeným mařen účel výkonu trestu odnětí svobody. Zejména jim nebudou umožněny návštěvy příbuzných a dalších nepovolených osob, přebírání nebo předávání listovních a balíkových zásilek, telefonování apod.," píše se ve smlouvě, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

S variantou, že dohled nad trestancem převezme fyzická osoba, s níž má věznice smlouvu, zákon počítá. "Na pracovišti je odsouzený popřípadě kontrolován i zaměstnancem cizího subjektu, který ho zaměstnává," řekla Aktuálně.cz mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová. Do penzionu, jenž je od věznice vzdálený asi 10 minut chůze, Dalíka nemusela vozit ani eskorta. "Odsouzený se může dopravovat sám, ale rovněž zajišťují dopravu na pracoviště i cizí subjekty," dodala.

Když se deník Aktuálně.cz snažil zjistit podrobnosti k Dalíkovu režimu v penzionu, zastihl Osamu Masriho. Dotyčný ubytování provozuje s partnerkou Vlastou. "Víte, já se nechci mediálně prezentovat. Doufám, že to pochopíte. Nechci žádnou reklamu, tak se nezlobte," řekl podnikatel a zavěsil. Při dalších pokusech o spojení telefon nezvedal nebo zavěsil po prvním dotazu.

Advokát lobbistů

Z kontraktu mezi věznicí a Vlastou Masri plyne ještě jedna zajímavost. Smlouva vedle penzionu uvádí jako další místo práce rodinný dům Masri v Příměticích u Znojma. Dalík si tak teoreticky mohl plnit pracovní povinnosti i přímo u nich doma. Jestli tak činil, není jasné. Dalík na dotazy Aktuálně.cz ohledně své práce nereagoval.

Jeho právní zástupce Klimo podle vyjádření pro Aktuálně.cz přehled o tom, jak si jeho klient odbývá své pracovní povinnosti, neměl. "Ve znojemské věznici skoro všichni pracují. Jsou to venkovní pracoviště. Třeba v dřevařských závodech. Pan Dalík byl i tam před svým prvním propuštěním. Teď dělal údržbáře, ale více nevím. Nezajímal jsem se o to," řekl Klimo.

Jak už deník Aktuálně.cz dříve upozornil, Dalík nebyl první prominentní klient brněnského advokáta Klima, který měl v jihomoravském vězení velmi dobré podmínky. Advokát do vězení docházel i za dalším lobbistou Romanem Janouškem, ač před soudy ho předtím hájil jeho pražský kolega Vít Široký. Janouška Vězeňská služba umístila do brněnské vazební věznice, kde si řádný trest odpykává jen hrstka vězňů.

Primárně slouží jako detenční ústav pro psychicky narušené chovance, kteří nejsou trestně odpovědní. Janoušek však byl jedním z několika desítek pracujících odsouzených, kteří ve věznici zajišťují servis. A lobbista ve vězení, jež je mezi odsouzenci řazeno mezi ty nejlepší v Česku, vyfasoval prominentní funkci knihovníka. "To spolu absolutně nesouvisí," komentoval Klimo své služby pro dva vlivné politické podnikatele.