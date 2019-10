Marek Dalík spoléhá na advokáta, který docházel do věznice i za Romanem Janouškem

Den po výročí sametové revoluce začne hrát o vlastní svobodu svého času důvěrník premiéra Mirka Topolánka Marek Dalík. Před soudem proběhne první jednání o jeho podmíněném propuštění. V řízení lobbistu hájí brněnský advokát Martin Klimo. Podle zjištění Aktuálně.cz není Dalík první politický podnikatel, kterého Klimo zastupuje. V minulosti spolupracoval také s Romanem Janouškem.

Jak už dříve deník Aktuálně.cz informoval, Klimo vystřídal v řízení o podmíněném propuštění trojici advokátů Tomáše Sokola, Tomáše Gřivnu a Radka Šmerdu. Elitní trestní právníci zastupovali jednoho z nejvlivnějších lobbistů minulé dekády před soudem až do podání ústavní stížnosti.

Nový Dalíkův advokát Klimo má se zastupováním silných zákulisních hráčů české politické scény své zkušenosti, dříve poskytoval advokátní služby Romanu Janouškovi.

"Zastupoval jsem ho v rámci vykonávacího řízení, když byl ve výkonu trestu," potvrdil Aktuálně.cz Klimo. Janoušek byl jednou z klíčových postav pražského politicko-byznysového světa v době, kdy hlavní město coby primátor řídil Pavel Bém. Politický podnikatel skončil ve vězení kvůli tomu, že v opilosti srazil ženu. Za mřížemi strávil rok a čtvrt, od března 2016 má však kvůli zdravotním obtížím přerušený trest. Do cely by se měl vrátit na jaře 2020.

Vykonávací řízení je částí trestního procesu následující po rozsudku. V případě Janouška to znamenalo, že Klimo za ním docházel do brněnské věznice, když lobbista potřeboval advokátní služby. Podle informací Aktuálně.cz fungoval jako jeho spojka s vnějším světem. "Aby do Brna kvůli každé prkotině nemuseli kolegové z Prahy," vysvětlil Klimo, který má kancelář právě v Brně. Co konkrétně pro Janouška zajišťoval, s ohledem na mlčenlivost neřekl.

Advokát zmiňuje, že jeho angažmá v případech dvou nejvýraznějších českých lobbistů posledních let spolu nesouvisí. Služby poskytované pro Janouška nepovažuje za příliš významné. "Zastupoval jsem třeba vora v zakoně, což je také negativně známá mediální osoba," zmiňuje Klimo dalšího svého klienta, arménského kriminálního bosse Andranika Soghojana, který v Česku stanul před soudem kvůli objednávce nájemné vraždy.

Soudce bude zvažovat, jestli se Dalík napravil

Zastupování Dalíka převzal Klimo pro řízení o podmíněném propuštění. Lobbista dostal pětiletý trest za podvod při dohadování kontraktu na dodávku armádních obrněnců Pandur. Jak už ale informoval deník Aktuálně.cz, takřka přesně na den po půlce odpykaného trestu si řekl 9. září o předčasnou svobodu. O tři dny později už putoval jeho trestní spis z Městského soudu v Praze, jenž jeho trestní kauzu vyřizoval v prvním stupni, k Okresnímu soudu ve Znojmě, který o Dalíkově žádosti rozhoduje.

Právě ve znojemské věznici si totiž lobbista odpykává trest. Soud už nařídil termín, kdy začne jeho možný předčasný odchod z vězení projednávat. "Na 18. listopadu je nařízeno veřejné zasedání," sdělil Aktuálně.cz soudce Miroslav Nahodil, který o Dalíkovi rozhoduje. V první řadě zváží, zda se lobbista během doby strávené za mřížemi napravil. Poslouží mu k tomu zpráva věznice o jeho chování, například zda pracoval nebo se účastnil vězeňských aktivit.

Soudce bude zajímat i to, kde by Dalík v případě propuštění žil či jakou by vykonával práci. Není výjimkou, že za odsouzené se v takových případech zaručí blízcí či různé spolky. O těchto podrobnostech zatím všechny strany mlčí, advokát Klimo se odvolal na advokátní diskrétnost. "U jednání budou sdělovány údaje ze spisu, proto žádám o pochopení, pokud vám další bližší údaje nebudu předem sdělovat," uvedl pak soudce Nahodil.

Dalík putoval za mříže kvůli schůzce v listopadu 2007 v pražské restauraci U Malířů. Třem manažerům rakouské firmy Steyr nabídl, že za provizi třikrát šest milionů eur (asi 484 milionů korun) prosadí u vlády Mirka Topolánka kontrakt na dodávku stovky obrněnců právě od Steyru. Podle soudu spáchal Dalík podvod, protože na uzavření smlouvy neměl reálný vliv.