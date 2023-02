Čtyři mrtví v zahradním domku. Požár v Ústí nad Labem vyšetřují kriminalisté

Úpravu svého programového prohlášení schválí vláda na přelomu února a března, řekl v sobotu ve svém pořadu Otázky a odpovědi z Kramářovy vily premiér Petr Fiala z ODS. V dubnu by podle něj mělo být jasno, kde bude kabinet hledat úspory ve státním rozpočtu, známé by měly být i základní parametry chystané důchodové reformy po projednání ve vládní pětikoalici.

Vláda usiluje o snížení schodku státního rozpočtu pro příští rok o 70 miliard korun. Na úsporných opatřeních ministři pracují s experty, řekl Fiala. Doplnil, že žádná rozhodnutí zatím nepadla, návrhy zmiňované v médiích nejsou projednané a schválené koalicí. Kabinet nechce zvýšit celkové daňové zatížení občanů. "Přemýšlíme, zda je daňový systém optimálně nastaven, zda ho nelze někde zjednodušit. Zda třeba u spotřební daně nemůžeme dospět ještě k spravedlivějšímu principu," uvedl.

Důchodová reforma má podle Fialy zásadní význam, pokud chce stát zajistit, aby i lidé mladší 40 let měli šanci na důstojnou penzi. "Měla se udělat už před řadou let. Že k tomu předchozí vlády nepřistoupily, považuji za velkou chybu," řekl. Základní parametry důchodové reformy by po projednání koalicí měla podle Fialy znát veřejnost v dubnu. "Pokládám za nutné, abychom se snažili dosáhnout i shody s opozicí, aby lidé měli jistotu, že ty věci budou platit v příštích desetiletích," uvedl.