Ředitel ČT jde hájit výroční zprávy před poslance, televize se obává účelové kritiky

Poslední výroční zprávy o České televizi, které poslanci schválili, hodnotily rok 2015. Všechny následující leží neprojednané ve sněmovně. Dění kolem zpráv chce rozhýbat sám generální ředitel ČT Petr Dvořák. V úterý vystoupí před poslanci, aby jim vysvětlil případné nejasnosti. Je to poprvé, co takto bude dokumenty hájit. Dvojí neschválení výroční zprávy by mohlo vést k jeho konci ve funkci.

"Vážený pane předsedo, (…) bych Vás chtěl požádat o možnost zprostředkování vhodného prostoru v Poslanecké sněmovně, kde bude příležitost zájemcům z řad poslanců a poslankyň zodpovědět veškeré dotazy týkající se hospodaření a činnosti České televize," psal letos v srpnu ředitel České televize, klíčového média veřejné služby v zemi, Petr Dvořák předsedovi sněmovny Radku Vondráčkovi v dopise, který má deník Aktuálně.cz k dispozici. Dopis adresoval šéf ČT prvnímu muži dolní komory parlamentu v situaci, kdy ve sněmovně leží šest výročních zpráv o činnosti a hospodaření televize za roky 2016 až 2018. V podobě dokumentů má sněmovna silný nástroj, jak může na ČT působit. Pokud poslanci výslovně nepodpoří dvě zprávy, otvírá se jim cesta k odvolání Rady ČT, kontrolního orgánu televize. Rada má mimo jiné výkonnou pravomoc vůči řediteli, tedy volí ho i odvolává. Související Radní ČT kritizoval pořad o Čapím hnízdu, dříve byl Babišovým mediálním poradcem Šéf ČT se účastní projednávání jejích výročních dokumentů ve volebním výboru, jenž se svým stanoviskem posílá zprávy na plénum. Úterní seminář je první příležitostí, kdy Dvořák předstoupí před poslance mimo běžný protokol. Formát sezení zvolil předseda sněmovny Vondráček, jako téma semináře avizuje "hospodaření a činnost České televize". Seminář se bude věnovat zprávám z let 2016 a 2017, ty už volební výbor doporučil plénu schválit. Podle některých poslanců ale dokumenty provází nejasnosti. "Pan předseda očekává transparentní diskusi a zodpovězení dotazů souvisejících především s výročními zprávami. Je však toho názoru, že seminář nepomůže konečnému projednávání těchto zpráv," řekla Aktuálně.cz Vondráčková asistentka Babora Štenglová. Impuls kvůli vystoupení poslance Berkovce Impulsem pro Dvořáka požádat o dodatečný prostor ve sněmovně bylo podle zjištění Aktuálně.cz březnové vystoupení předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce na jednom komerčním kanále, kde mluvil o "bílých místech" ve zmíněných zprávách. Dvořák proto napsal Berkovcovi dopis, kde poprvé zmínil, že je připravený mezi zákonodárce přijít a o dokumentech diskutovat. Berkovec mimo jiné mluvil o tom, že zprávy "úplně nevypovídají o tocích peněz". Proti tomu se Dvořák v dopise vymezil. "V rámci projednávání výročních zpráv na zasedání sněmovního výboru obdobné výtky nezaznívaly, naopak dokumenty byly pokaždé přijaty naprostou většinou poslanců," uvedl šéf ČT v listu Berkovcovi, jehož kopii Aktuálně.cz získalo. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. | Foto: Jakub Plíhal Jestli úterní seminář přispěje k tomu, aby dokumenty sněmovnou prošly, není jasné. Účast na akci podle asistentky předsedy Vondráčka potvrdilo pouhých 16 zákonodárců, dorazí tam představitelé ANO, ČSSD, KSČM, SPD, pirátů, hnutí STAN a také nezařazení poslanci. Vondráček vyzval účastníky, aby otázky písemně formulovali předem. Obdržel jediný dotaz, jenž se týká nakládání s koncesionářskými poplatky. Za ANO dorazí předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek, Dvořáka se chystal vyslechnout i šéf poslanců STAN Jan Farský. "Beru to jako snahu ředitele ČT odbourat všechny možné překážky schválení zpráv ČT, které leží ve sněmovně a způsobují nejistotu v ČT," řekl Aktuálně.cz. Kvůli jiné akci se však omluvil, STAN zastoupí senátor David Smoljak. "Nepůjdu tam, ale naši lidé tam budou," řekl už dříve Deníku N šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Bez vědomí Rady ČT S účastí na semináři počítá i první muž poslanců ČSSD Jan Chvojka. Ten se pozastavuje nad formátem semináře, který je neveřejný. "Vše se má přece projednávat na plénu a ve výborech, nikoliv na uzavřených seminářích. Očekávám exhibici některých poslanců a jejich klasické útoky na Radu ČT a její management," sdělil Aktuálně.cz. Podle asistentky šéfa sněmovny není akce otevřená veřejnosti, protože "obě strany se tak dohodly". O účelnost sezení se obává i sama Česká televize, byť o prostor, mimo jiné s odůvodněním, že šéf ČT nemůže vystupovat na plénu, sama požádala. "Nejde o standardní způsob projednávání, ale jsme připraveni transparentně na otázky poslanců odpovídat. Obáváme se ale, že seminář může být spíše zneužit některými poslanci k účelové kritice ČT a k otevírání témat mimo výroční zprávy," řekla Aktuálně.cz mluvčí televize Karolína Blinková. Výroční zprávy ČT v Poslanecké sněmovně Na úterním semináři jsou vedle ředitele ČT Petra Dvořáka k dispozici poslancům také ředitel výroby televize Václav Myslík či její finanční ředitel David Břinčil.

Šestici výročních zpráv má Poslanecká sněmovna na plénu začít projednávat 17. října odpoledne, jsou pevně zařazeny na programu. Zda se jimi budou poslanci skutečně zabývat, však není jisté. Zprávy z let 2016 a 2017 byly pevnou součástí programu sněmovny už letos 10. května, poslanci se k nim však tehdy nedostali. Předseda Vondráček serveru Mediář řekl, že zmíněné obavy jsou zbytečné. Vyostřenou atmosféru v podstatě vylučuje. "Cílem rozhodně není nějaká bezhlavá a neoprávněná kritika, ale naopak chceme dát panu řediteli prostor odpovědět na všechny otázky, které třeba i zazněly na plénu sněmovny, ale on na ně neměl možnost odpovědět. Věřím, že to celé věci může jen pomoci." Seminář provází zajímavá okolnost. Když Dvořák o šanci promluvit s poslanci požádal předsedu Vondráčka, Rada ČT o jeho iniciativě nevěděla. Předem s ní nic nekonzultoval. Je to přitom právě rada, která zprávy do sněmovny postupuje. "Předem nám to neřekl. Ale když jsme si o tom promluvili, uznal, že to byla chyba a že nám to měl říct," řekl Aktuálně.cz předseda rady Jan Bednář, který se semináře také zúčastní.