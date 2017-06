AKTUALIZOVÁNO před 39 minutami

Kandidátku sociální demokracie v Libereckém kraji povede do voleb do Poslanecké sněmovny ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ve stranických primárkách ve čtvrtek získala 75 procent hlasů. Do hlasování se podle informací na www.cssd.cz zapojilo 33 procent členů organizace v Libereckém kraji. Marksová byla od začátku v Libereckém kraji favoritem, její kandidaturu již dříve schválilo i vedení strany. Před čtyřmi lety, stejně jako v roce 2010, byl lídrem kandidátky sociálních demokratů v Libereckém kraji současný poslanec Pavel Ploc. Tentokrát se posunul na druhé místo.

