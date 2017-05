TOP 09 představila program i lídry. Slibuje euro a největší reformu školství od doby Marie Terezie

před 1 hodinou

TOP 09 v úterý zahájila kampaň před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny a představila lídry všech třinácti krajů. Například v Praze bude jedničkou Karel Schwarzenberg a ve Středočeském kraji předseda Miroslav Kalousek. Strana prezentovala i svůj předvolební program. Slibuje v něm přijetí eura, dvojnásobně vyšší výdaje na armádu, výrazné snížení sociálního pojištění nebo největší reformu školství od dob Marie Terezie.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek povede kandidátku ve Středočeském kraji, kde se tedy přímo postaví šéfovi ANO Andreji Babišovi. S hnutím TOP 09 po volbách rozhodně nebude spolupracovat. Strana jako jedna z mála tuto možnost úplně vyloučila.

Z ekonomické části programu strany Kalousek zdůraznil především snížení sociálního pojištění o osm procent, což podle něj povede ke zvýšení příjmů zaměstnanců a současně se uleví firmám, které jim vyplácejí mzdu. Náklady na takovou změnu však budou obrovské.

Sám Kalousek vyčíslil, že by kvůli snížení sociálního pojištění o osm procent státní rozpočet přišel o asi sto miliard korun ročně. "Částka je velká, ale podívejte se, o kolik tato vláda každoročně naprosto zbytečně zvyšuje výdaje. Stačí, když výrazně přibrzdíme jejich růst a můžeme si to dovolit," odpověděl Kalousek na otázku, kde by výpadek příjmů nahradil.

Místopředseda Marek Ženíšek slíbil, že strana zdvojnásobí investice do armády a podpoří přijetí eura. "Nechceme být na periferii, ale součástí pevného jádra EU," vysvětlil Ženíšek, který je lídrem kandidátky v Plzeňském kraji. To by podle TOP 09 usnadnilo podnikatelům obchodování s ostatními zeměmi Evropy, které již měnu přijaly.

Daňové přiznání za malé podnikatele udělá stát

Kromě toho strana podpoří začínající malé podnikatele, které od vlastního byznysu odrazuje administrativa. Kalousek jim před volbami slibuje, že za ně stát udělá daňové přiznání. "Pošlete úřadu faktury za nákup a prodej a oni vám udělají daňové přiznání a případně vás upozorní na další povinnosti, které máte," dodal s tím, že podobné služby nabízejí i jiné státy, od kterých to TOP 09 "opsala".

Program školství představila poslankyně a místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová, ta bude v Praze dvojkou kandidátky za lídrem Karlem Schwarzenbergem. "Potřebujeme důslednou školskou reformu - takovou, jaká tu od dob Marie Terezie nebyla," zdůraznila.

I proto TOP 09, pokud ve volbách uspěje, hodlá posílat do regionálního školství třicet miliard navíc oproti současnosti. Reforma by se měla týkat všech stupňů škol, tedy i pedagogických fakult. A klíčem k efektivitě je podle Adamové zvýšení platů kantorů tak, aby povolání bylo pro studenty skutečně atraktivní.

Strana chce podle Kalouska dosáhnout ve volbách dvouciferného výsledku. V samotné Praze pak - jak doufá poslanec Martin Plíšek - doufá ve vítězství.