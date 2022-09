Kvíz: Kolik měla Praha primátorů, kdo vládl nejdéle, kdy byl boj o město nejtěsnější

Víte, kolik se již uskutečnilo komunálních voleb od pádu komunistického režimu v roce 1989? A jak hlasování dopadla v Praze? Prostřednictvím patnácti otázek se vraťte do let, kdy se často střídali primátoři hlavního města, do časů, kdy vítěze voleb političtí konkurenti obešli a odstavili ho tak od moci, či do období, kdy metropoli dominovala jedna strana a úřadoval nejdéle sloužící primátor.