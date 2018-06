Cizinecká policie nabírá nové lidi, jazyky po nich nechce. Naši klienti je taky neumí, vysvětluje

Neziskové organizace často registrují stížnosti cizinců, že se s policisty nelze domluvit jiným jazykem než češtinou.

Praha - Cizinci, kteří v Česku přijdou do styku s cizineckou policií, často narazí na nečekanou potíž: policisté, kteří mají komunikaci s lidmi ze zahraničí v popisu práce, v mnoha případech mluví jen česky. Problém, na který upozorňují i neziskové organizace, se však zřejmě jen tak nevyřeší. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, cizinecká policie nadále nabírá příslušníky, aniž by po nich znalost jazyků požadovala.

"Součástí přijímacích řízení to není, protože v rámci ředitelství služby je velmi mnoho pracovních pozic, na kterých žádnou jazykovou výbavu nepotřebujete. Když posíláme policisty do zajišťovacích zařízení, tak tam ti klienti ani nemluví nějakými světovými jazyky, tak by jim tato výbava k ničemu nebyla," vysvětluje mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová.

Příslušníci cizinecké policie ale slouží například i na letišti, kde může znalost světového jazyka výrazně usnadnit komunikaci s cizincem. Tito policisté podle Rendlové prochází jazykovými kurzy a studiu jazyků se věnují. "Samozřejmě ne všichni ze 600 policistů, kteří slouží na ruzyňském letišti, ovládají výborně dva až tři světové jazyky. Vždycky je ale ve směně několik osob - možná i desítek -, které jazyk ovládají, a když je potřeba, tak tam vždycky někdo jazykově vybavený je," doplňuje Rendlová.

Neziskové organizace, které cizincům v komunikaci s úřady pomáhají, však upozorňují, že rozhovory s policisty většinou probíhají pouze česky. Bez mnohdy drahého tlumočníka je tak pro cizince problém si cokoliv vyřídit.

"Oni jim řeknou: Tady jste v Česku, tady se mluví česky. Řada cizinců by trochu mluvila nějakým frekventovaným jazykem, rusky nebo anglicky, policisté ale ani nejfrekventovanějšími jazyky v řadě případů nemluví," říká Hana Franková z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Na cizineckou policii lidé musí například tehdy, když nahlašují svůj pobyt, vyřizují pozvání do země pro své blízké nebo prodlužují turistické vízum.

"Řada lidí samozřejmě ani neví, že tam tlumočník nebude a že policisté nemluví žádnou cizí řečí. Pokud jde o jejich první kontakt, tak často předpokládají, že když je to cizinecká policie, tak tam alespoň nějakým světovým jazykem mluvit budou. Tyto stížnosti zaznamenáváme docela často," říká Franková.

Franková popisuje i případy, kdy cizinec na pražském letišti nepožádal o azyl, neboť nerozuměl česky položeným požadavkům policistů na prokázání všech náležitostí nebo prostě policisté nepochopili to, že cizinec chce o azyl požádat. Něco takového však mluvčí Rendlová odmítá s tím, že v těchto případech jsou žadatelé ihned předáni pracovníkům ministerstva vnitra.

Kolik policistů mluví cizí řečí? Nezjistitelné

Kolik příslušníků cizinecké policie skutečně ovládá některý ze světových jazyků, není jasné. Podle Rendlové takovou statistiku nelze vést. "Průběžně se vzdělávají, pracují na sobě, učí se v rámci svého sebevzdělávání a v odborné přípravě, takže to není údaj, který lze statovat," říká mluvčí.

Tomáš Jungwirth z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty se domnívá, že za absencí jazykových nároků na policisty může být nedostatek kvalifikované síly na trhu práce.

Problém s jazykovou vybaveností mají navíc i další státní instituce, se kterými cizinci přichází často do styku. "Ti lidé si tím kryjí záda. Pro ně je riskantní se do komunikace v cizím jazyce pouštět, protože nevědí, jestli jsou v něm schopní předat informace správně a úplně," vysvětluje Jungwirth možnou příčinu toho, proč policisté odmítají cizím jazykem mluvit.

Cizinci se tak kvůli komunikaci s úřady často obrací na takzvané interkulturní pracovníky, kteří zajišťují překlad a další pomoc. Podle Jungwirtha je tato služba díky neziskovým organizacím stále více dostupná.