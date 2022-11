Možný zvrat v Cimického kauze. Většina z 28 znásilnění je promlčená, zjistil žalobce

Podle policie by se měl psychiatr Jan Cimický zodpovídat z 28 případů znásilnění a vydírání, jichž se měl dopustit v rozmezí více než třiceti let. V říjnu ho navrhla obžalovat. Jak ale zjistilo Aktuálně.cz, státní zástupce v tuto chvíli kauzu k soudu neposune. Případ vrátil k došetření policii. Kriminalisté se musí vyrovnat s tím, že podle dozorového žalobce je většina stíhaných skutků promlčená.

Cimický měl podle policie ubližovat ženám v letech 1980 až 2016. Znásilňoval je a posléze vydíral, aby mlčely. Kriminalisty k Cimickému přivedlo loni na podzim veřejné prohlášení zpěvačky Jany Fabiánové, která na svém profilu na sociální síti Facebook napsala, že ji v jejích 23 letech psychiatr sexuálně napadl. Příběh zveřejnila v reakci na záměr prezidenta Miloše Zemana lékaře vyznamenat.

Po její výpovědi se policii přihlásily desítky žen. Už za půl roku kriminalisté Cimického obvinili, za dalších šest měsíců, počátkem října tohoto roku, dali dozorovému žalobci z Prahy 8 podnět k podání obžaloby. Podle zjištění Aktuálně.cz však do věci vstoupilo nadřízené Městské státní zastupitelství v Praze.

"Uložilo Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 8, aby se věcí dále zabývalo. Z důvodu rozsahu věci, počtu skutků a jejich časový odstup od dnešních dnů bude muset podrobněji vypořádat otázku právní kvalifikace skutků s přihlédnutím k úpravě platné v době jejich spáchání a s tím související otázkou promlčení," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Promlčeno 26 z 28 případů

Podle informací Aktuálně.cz státní zástupkyně z úřadu pražského městského žalobce dospěla k závěru, že 26 z 28 případů znásilnění a vydírání je promlčených. V tuto chvíli to však neznamená, že už se nemohou nikdy dostat k soudu.

Kriminalisté naopak dostali prostor k tomu, aby důkladným doplněním spisu propojili možné Cimického skutky do časové řady tak, že je bude možné vyhodnotit coby jeden pokračující útok. Ten by z pohledu promlčení před soudem obstál.

"S ohledem na informace z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 mohu doplnit, že věc vrátilo policejnímu orgánu k doplnění vyšetřování za účelem vyjasnění výše předestřených otázek," doplnil mluvčí Cimbala. Podle informací Aktuálně.cz se dostal spis zpět do rukou vyšetřovatelů tuto středu.

Policie už dříve vyzvala případné oběti psychiatra, aby kontaktovaly kriminalisty. Zveřejnila k tomu speciální telefonní číslo. Vedle něj lze vyšetřovatele zastihnout také na lince 732 100 239. V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho bude policii trvat, než spis znovu předloží státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.

K obratu vedl Cimického podnět

Aktuální obrat v kauze vzešel z podnětu, který podal sám Cimický. Požádal Městské státní zastupitelství v Praze, aby prověřilo postup dozorového žalobce z Prahy 8 i policie. Psychiatr si stěžoval, že při uzavírání spisu nedostal prostor pro účinnou obhajobu. Kriminalisté ho navrhli obžalovat 6. října.

"Policejní orgán při závěrečném prostudování spisu stanovil lhůtu pro doplnění dokazování ke dni 14. října 2022. Tedy policejní orgán bez toho, aniž by uplynula lhůta k navržení dalších důkazů, již teď fakticky a zcela bez ohledu na práva obhajoby uzavřel, že jsem se měl dopustit údajných trestných činů," vysvětlil Cimický.

17:57 Moje tělo bylo v šoku, utekla jsem, třásla jsem se ještě v tramvaji. Pak jsem začala mít obrovský vztek na to, že si to ke mně vůbec dovolil. | Video: Michael Rozsypal

Při vyřizování tohoto podnětu státní zástupkyně z úřadu pražského městského žalobce podrobnou prověrkou zjistila, že zmíněná většina případů je promlčená. Samotná stížnost Cimického neobstála. Dohledová státní zástupkyně jeho podnět zamítla. Kriminalisté však mají před sebou zmíněné doplnění spisu.

"Prohlašuji na svou čest"

"Prohlašuji na svou čest: MUDr. Jan Cimický mě sexuálně napadl za dveřmi své ordinace, když mi nebylo ještě ani 23 let. Mlčela jsem mnoho let, protože mě tehdy moje matka varovala před důsledky zveřejnění a rizikem pomsty od agresora. Nyní ovšem již nemohu dál mlčet. Protestuji tímto proti ocenění Jana Cimického prezidentem České republiky," napsala zpěvačka Jana Fabiánová loni 29. října na Facebooku.

Cimický se v soukromé praxi věnuje profesi psychiatra od roku 1996, předtím coby primář vedl 15 let socioterapeutické a rehabilitační oddělení v Bohnicích. Na této pozici skončil po zásahu svého nadřízeného Zdeňka Bašného, Cimického stálo místo jeho nepřijatelné chování vůči ženám na oddělení.

Navzdory stíhání je Cimický stále vedený coby člen České lékařské komory. Její prezident Milan Kubek už dříve řekl, že profesní spolek na něj žádnou stížnost neobdržel. "Hlavní překážku vidím v tom, že od všech skutků uplynulo často i hodně let. A my se nemůžeme zabývat něčím, co se stalo dříve než před rokem, protože máme promlčecí lhůtu dvanáct měsíců," uvedl Kubek.