Někde předměty zůstanou, jinde biologii a chemii spojí. Jak bude vypadat reforma škol

Už dnes některé školy učí podle moderních vzdělávacích trendů, po velké reformě výuky má takto učit většina z nich. V podcastu projektu Chytré Česko to vysvětluje Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu, který má změny na starosti. Popisuje, jak se výuka ve školách promění a zda to nedopadne jako s minulou reformou, která se do praxe zavést příliš nepovedla.

Poslechněte si podcast i na Spotify. Zruší se výtvarná a hudební výchova jako samostatné předměty? Přestane být druhý cizí jazyk povinný? Co znamená, že děti by ze škol měly odcházet vybaveny nejen znalostmi, ale i kompetencemi? V Národním pedagogickém institutu, příspěvkové organizaci ministerstva školství, dokončují největší reformu výuky za posledních dvacet let, takzvanou revizi rámcových vzdělávacích programů. Chytré Česko · Někde předměty zůstanou, jinde se biologie a chemie spojí. Jak bude vypadat reforma vzdělávání "Školám, které jsou dnes výborné, by nový rámcový program neměl házet klacky pod nohy. A školám, které si nevedou úplně dobře, by měl dávat mnohem víc návodů a vhodných metodických postupů, aby se mohly těm dobrým školám přiblížit," říká ředitel institutu Ivo Jupa. Školy dostanou tři modelové vzdělávací programy a bude na nich, jakou cestou se vydají. Některé zachovají tradiční předměty, další spojí více předmětů dohromady, například biologie a chemie se bude vyučovat v bloku Science, tedy Věda. Ve třetím případě dostanou školy námět, jaká témata mají nezávisle na předmětech s dětmi probírat. "Dokument bude hotov letos na podzim a po všech možných připomínkách se bude schvalovat na jaře," přibližuje. Podle nových "osnov" by se měli žáci na základních školách povinně učit od školního roku 2027/2028. Změní se také přijímačky na střední školy. "Dnes jsou v nich různé chytáky a 'špeky', které jsou spíše z kategorie vědomostních televizních soutěží," podotýká. Do budoucna by se v přijímacích zkouškách nemělo objevovat nic, co není v rámcovém vzdělávacím programu.

