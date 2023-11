"Buď osmák slabý v matematice." Učitel si díky AI nasimuluje žáka a zlepší tak výuku

Umělá inteligence začíná pronikat i do škol. "Buď žákem osmé třídy z Pardubic, kterému moc nejde matematika, ale je dobrý ve výtvarné výchově a jazycích, a já ti vysvětlím, co je to Wankelův motor. Ty mi dávej zpětnou vazbu," může vypadat konkrétní využití učiteli. O dalších možnostech zapojení umělé inteligence ve školách i o tom, jak to promění výuku, mluvili hosté debaty projektu Chytré Česko.

Umělá inteligence (známá pod zkratkou AI) je jednou z největších výzev, kterou se budou muset české školy zabývat a pozměnit kvůli ní výuku. Většina učitelů ale s jejím používáním zatím nemá žádné zkušenosti a jejich největší obava směřuje k tomu, že žákům bude umožňovat podvádění. "Je to oprávněná obava, protože je to technologie, která umožňuje pracovat úplně jiným způsobem, a to nejen žákům, ale i učitelům. Proměňuje systém vzdělávání a výuky," řekla v debatě Chytrého Česka Ivana Böhmová, koordinátorka pro oblast AI ve vzdělávání v Národním pedagogickém institutu. Související Umělá inteligence může pomáhat. Některé nástroje ji využívají k odhalení manipulací Očekává, že v budoucnu bude více vysokých škol následovat Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické, která pro nově přijímané studenty zrušila bakalářské práce. Nahradí je práce projektové, které budou více založené například na zkušenostech z praxe studentů. To se ale neobejde beze změny výuky už na základních a středních školách. "Na všech stupních vzdělávání budeme věnovat čas a péči tomu, že žáky budeme vést k práci s textem. Ne nutně ho musí umět napsat, ale musí mu porozumět, být schopni ho analyzovat a třeba se pak na některé věci můžou doptat umělé inteligence," uvedl učitel informatiky ze základní školy v Praze-Kunraticích Tomáš Titěra. Martin Richter ze spolku Aignos, který pořádá workshopy pro školy a veřejnost, upozornil na úskalí spojená s touto rychle se vyvíjející technologií. Zatím například neexistují spolehlivé nástroje, jak ověřit, zda text vznikl ve spolupráci s umělou inteligencí, či nikoli. "Učitelé sami nejsou schopní rozpoznat, když žák něco takového využije. Samotná firma OpenAI, která vytvořila ChatGPT, udělala detektor pro generované texty a stáhla ho, protože není funkční," přiblížil Richter. Hosté debatovali také o tom, jak konkrétně mohou učitelé a žáci ve školách umělou inteligenci využívat, zda je na ni spolehnutí a jestli by ji měl řešit školní řád. Celou debatu můžete zhlédnout ve videu v úvodu článku.

