Pro poradkyni hejtmana z ANO vyvedl z krajské firmy statisíce, pracuje v ní však dál

Někdejší místopředsedkyně hnutí ANO v Ústeckém kraji a bývalá poradkyně tamějšího hejtmana je obžalovaná z podvodu. Z největší regionální firmy podle státního zástupce nelegálně vytáhla 305 tisíc korun. V kauze s ní figuroval také ředitel společnosti, který se však před soud nedostal. Policie jeho stíhání podmíněně zastavila. Ve firmě přitom podle zjištění Aktuálně.cz pracuje dál.

Vladislava Marschallová má za sebou dva jednací dny u soudu, poslední se uskutečnil minulý měsíc. Na lavici obžalovaných ji posadil státní zástupce kvůli jejímu působení ve firmě Krajská zdravotní, jež spravuje osm nemocnic v Ústeckém kraji. Jde o největší zdravotnickou společnost v Česku. Podle žalobce od ní inkasovala 305 tisíc korun, aniž by odvedla jakoukoliv práci.

Druhou postavou kauzy byl tehdejší generální ředitel Krajské zdravotní Aleš Chodacki. Byl to on, kdo pro Marschallovou podle policie "účelově a bezdůvodně" vytvořil v krajské firmě dvě pracovní pozice. V jedné měla působit jako projektová manažerka, v druhé bylo jejím úkolem podílet se na PR společnosti. Podle žalobce však byla obě místa pro poradkyni hejtmana Jana Schillera (ANO) fiktivní.

Kriminalisté kvůli tomu obvinili Chodackého ze zneužití pravomoci úřední osoby. Podle nich poškodil firmu, jejíž hospodářské zájmy měl ze své pozice naopak hájit. Představenstvo Krajské zdravotní ho za to odvolalo z funkce. Trestní příběh však pro něj skončil dřív, než stačil dojít k soudu. S policisty se dohodl na podmíněném zastavení stíhání.

Přiznal manažerské selhání

"Obviněný MUDr. Aleš Chodacki při svém výslechu (…) doznal jednání jemu kladené za vinu s tím, že věc považuje za své manažerské selhání, za které nese svou odpovědnost. Způsobenou škodu plně uhradil," stojí v usnesení policie o podmíněném zastavení trestního stíhání, které má Aktuálně.cz k dispozici.

Z usnesení plynou podrobnosti Chodackého deliktu. Vytvoření míst pro Marschallovou před představenstvem Krajské zdravotní zatajil. Měsíční příjem z obou jejích pozic přitom překračoval odměnu předsedy představenstva. Kriminalisté jasně dokládají, že Chodacki ve skutečnosti nepočítal s tím, že Marschallová práci odvede.

"Aniž by výše uvedené poskytl pracovní prostory v Krajské zdravotní, bez zřízení přístupů do počítačového systému Krajské zdravotní, bez přidělení pracovních pomůcek, bez existence písemných úkolů, bez existence konkrétních pracovních výstupů ve prospěch Krajské zdravotní nechal proplatit obviněné Marschallové mzdové nároky z obou pracovních pozic," popisuje policie Chodackého provinění.

Marschallová byla zaměstnaná v Krajské zdravotní necelé čtyři měsíce. Na podezřelý kontrakt představenstvo společnosti narazilo loni v únoru, ještě týž měsíc Chodacki podepsal s Marschallovou dohodu o rozvázaní pracovního poměru. To ale představenstvu nezabránilo v tom, aby Chodackého odvolalo z funkce. Krajskou zdravotní řídil necelé čtyři měsíce.

"Neúplná sebereflexe"

Chodacki však z firmy neodešel úplně. Jak Aktuálně.cz potvrdila mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová, bývalý šéf společnosti nyní působí jako ředitel zdravotní péče v ústecké Masarykově nemocnici, jež je největším špitálem Krajské zdravotní. Chodacki tak dál pracuje v manažerské pozici ve firmě, v níž spáchal trestný čin.

"Zapadá to do mozaiky Ústeckého kraje a všeho, co se v něm děje. Nemyslím, že to je správně. Míra sebereflexe pana Chodackého měla být úplná. Kdyby se v Krajské zdravotní věnoval tomu, čemu rozumí, tedy léčil lidi, a dal si odstup od manažerských funkcí, přišlo by mi to morálně správnější," řekl Aktuálně.cz předseda opozičního klubu STAN v krajském zastupitelstvu Filip Ušák.

Aktuálně.cz požádalo o vyjádření také předsedu představenstva Krajské zdravotní Ondřeje Štěrbu. Na otázku, zda je podle něj správné, že Aleš Chodacki působí ve firmě, kterou trestným činem připravil o 300 tisíc, byť je po obvinění policií vrátil, kvůli zaneprázdněnosti neodpověděl. Reakci přislíbil později.

Žalobce navrhuje podmínku

Vladislava Marschallová krátce po zveřejnění skandálu skončila jako poradkyně hejtmana Schillera, kterému předtím dělala asistentku v Poslanecké sněmovně. Přestala být také místopředsedkyní ANO v Ústeckém kraji. Jakoukoliv vinu však odmítá.

"Vzhledem k osobě obviněné jakožto osoby bezúhonné navrhuji uložit jí trest výchovného charakteru, a to při spodní hranici zákonné trestní sazby (dva roky), jehož výkon by byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let," napsal do obžaloby odpovědný státní zástupce Zdeněk Ovčačík.

Soud s Marschallovou bude pokračovat až v březnu příštího roku. Okresní soudkyně, která její případ vyřizuje, nastupuje v září na půlroční stáž k ústeckému krajskému soudu. "Věc nemůže za předsedkyni senátu v době její stáže řešit jiný soudce, a to s ohledem na zásadu zákonného soudce," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí ústeckého okresního soudu Martin Chládek.