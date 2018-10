Chci být primátor, ale kdybych na tom trval, koalice nevznikne, prohlásil Pospíšil

Aktualizováno před 12 minutami

Pro nás v klubu je to těžké rozhodování, ale aby tato koalice vznikla, rozhodli jsme se, že nebudeme trvat na postu primátora Prahy, říká Pospíšil. | Video: DVTV

Pokud by Praha sobě a Spojené síly pro Prahu nekývly na to, že lídr pirátů Zdeněk Hřib bude primátorem, naše koalice nevznikne, řekl novinářům Jiří Pospíšil s tím, že se kvůli tomu vzdává snahy být pražským primátorem. Byť je nadále přesvědčen o tom, že by pro Prahu bylo lepší, kdyby v jejím čele stál zkušený politik.

Praha - "Případný rozpad vznikající koalice by zklamal celou řadu Pražanů, kteří chtějí změnu na radnici a nevolili ANO. Aby tato koalice vznikla, nebudeme trvat na postu primátora," uvedl Pospíšil, lídr Spojených sil, které sdružují TOP 09, STAN a lidovce. To, že by měl být primátorem někdo, kdo nemá zatím jakékoliv zkušenosti z politiky, označil Pospíšil již dříve za tahání králíků z klobouku a nyní to zopakoval. Sám Pospíšil byl v minulosti ministrem spravedlnosti a nyní je europoslancem, lídr Praha sobě Jan Čižinský zase úspěšným starostou Prahy 7. Naopak Hřib do politiky naskočil letos na jaře, kdy vyhrál pirátské primárky a žádné zkušenosti s politikou dosud neměl. "Piráti ale jasně konstatovali, že z důvodu svého volebního zisku trvají na postu primátora. A buď získají post primátora, nebo nebude tato koalice," konstatoval Pospíšil. Zda vůbec zasedne v radě či ne, ještě není jisté. Rozhodnout by se to mohlo už dnes v podvečer, kdy se všechny strany mají sejít na jednání, kde budou ladit, kdo jaké resorty dostane. "Máme několik scénářů, se kterými jdeme na schůzku. V některých jsem členem rady, v některých předsedou zastupitelského klubu," uvedl s tím, že doufá, že toto jeho gesto přispěje k tomu, že dojednávaná koalice vznikne.