Chceme méně Evropy, více národních států, řekl Babiš na Světovém ekonomickém fóru

V Evropské unii by měl posílit vliv národních států a neměla by se prohlubovat integrace. Českým novinářům to na Světovém ekonomickém fóru v Davosu řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň vyzval k rozšíření schengenského prostoru volného pohybu a k definování strategie pro budoucnost západního Balkánu. Babiš také uvedl, že by bylo vhodné, aby unii zastupoval jeden všeobecně respektovaný lídr.

"Vize je taková, že chceme méně Evropy, větší vliv jednotlivých členských států," řekl Babiš po jednání fóra o aktuálních problémech Evropské unie. "Musíme zásadně posílit vliv Evropské rady. Rada by měla mít největší slovo z evropských struktur, větší než Evropská komise, ale často je to naopak," řekl. EU se podle českého premiéra musí vrátit ke svým základům a zejména dobudovat vnitřní trh. Babiš upozornil, že například v oblasti služeb stále panují bariéry mezi státy. Vyzval také k co nejrychlejšímu rozšíření schengenského prostoru o Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko. "Musíme mít strategii pro západní Balkán," uvedl Babiš. Pokud EU nebude vůči západobalkánským státům jasně vystupovat, bude podle něj v regionu sílit vliv jiných mocností, například Turecka, Ruska nebo Saúdské Arábie. "Problém Evropy je, že nemáme přirozeného lídra, který by byl respektován všemi členskými státy, který by i vystupoval objektivně pro všechny státy, že by nezastupoval jenom svoji zemi," řekl také Babiš. Připomněl v té souvislosti výrok někdejšího amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera, který mluvil o potřebě, aby pro Evropu existovalo jedno telefonní číslo, na které je možné se obracet.