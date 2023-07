Cestovní kanceláře ruší cesty na Rhodos, nabízí bezplatné storno či změnu

Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer ruší cesty na jih řeckého ostrova Rhodos, kde vypukl lesní požár a přiblížil se k turistickým centrům Kiotari a Lardos. Zákazníkům, kteří měli odletět v neděli ráno, v sobotu cestovní kanceláře nabídly bezplatné storno nebo změnu na jiný zájezd.

Klienty, kteří byli v sobotu na Rhodosu evakuováni a v neděli měli odletět, se podařilo dostat do Česka. Mateřská skupina obou cestovních kanceláří v neděli v noci vyšle repatriační let z Prahy, který přepraví Čechy z nejvíce zasažených oblastí. Čedok v noci také vypraví repatriační let, zároveň nabídne změnu zájezdu či termínu lidem, kteří mají na jih Rhodosu odcestovat v pondělí. CK Blue Style uvedla, že ruší zájezdy na jih ostrova, nabídne klientům změnu termínu, místa či stornování zájezdu. Lety na ostrov se podle Letiště Praha zatím neruší.

Na sociálních sítích si lidé stěžují na nedostatek informací v souvislosti s naplánovanými zájezdy na Rhodos. Někteří uvádějí, že mají v nejbližších dnech odletět z Česka na Rhodos na dovolenou a cestovní kanceláře jim tvrdí, že zájezd nebude zrušen.

Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk uvedl, že obvolávají klienty podle data odletu, další termíny tak budou řešit podle vývoje situace na ostrově. "Prosíme tedy ty, kteří mají na Rhodos odletět až v průběhu následujícího týdne, aby v tuto chvíli neblokovali linky na našem call centru," uvedl Bezděk.



V neděli v noci vypraví skupina, do které patří cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours, repatriační let, který bude mít kapacitu 189 míst a obstará ho dopravce Smartwings. Let je podle Bezděka určený pro klienty, kteří byli evakuovaní z jihu ostrova během pátečního večera. "Zohledníme samozřejmě i třeba zdravotní stav klientů, to jestli jde o rodinu s dětmi nebo seniory," dodal.

Mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková řekla, že cestovní kancelář měla na ostrově asi 300 evakuovaných klientů, kteří jsou v náhradních hotelech nebo v evakuačních centrech. "Většina lidí však má rezervované pobyty v jiných částech ostrova, kde nejsou žádná omezení," uvedla.

Mluvčí Letiště Praha Michal Procházka uvedl, že v noci přistály v Praze z Rhodosu dva lety, další přistál dopoledne. Všechna letadla byla společnosti Smartwings. Další let z Rhodosu přistane v Praze podle Procházky v noci. Dodal, že se zatím lety z řeckého ostrova neruší a nemění.

Kvůli požárům na ostrově Rhodos musely být evakuovány tisíce turistů. Dotklo se to i stovek Čechů. Lipavský v sobotu večer informoval, že ministerstvo se dnes chce s cestovními kancelářemi domluvit na dalším postupu. "Naším cílem je dostat všechny české občany do bezpečí," napsal na twitteru.

Český letecký dopravce Smartwings dnes vypraví evakuační let z řeckého ostrovu Rhodos do Bratislavy. Let si objednaly slovenské cestovní kanceláře, aby z místa dostaly své klienty. Letadlo odletí dnes v 18:55 místního času z Mezinárodního letiště Rhodos, sdělila ČTK mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Další lety pro slovenské cestovní kanceláře jsou podle ní v jednání.

Turisté, kteří pobývají na řeckém ostrově Rhodos sužovaném požáry, se mohou obracet na nouzovou linku českého velvyslanectví v Athénách. Telefonní číslo je +30 694 4733 769. Na twitteru o tom dnes informovalo ministerstvo zahraničí.