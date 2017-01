Čeští vědci objevili v lososech na Aljašce tasemnici. Ze sushi se jí mohou nakazit i Evropané

před 56 minutami

Čeští vědci objevili v lososech na Aljašce tasemnici, která může parazitovat i na člověku. Lidé se touto tasemnicí můžou nakazit, pokud snědí nedostatečně tepelně upravené maso pacifických lososů. Mohlo by se to stát například při konzumaci sushi nebo sashimi vyrobených z této ryby.

České Budějovice – Vědci z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR objevili v lososech na Aljašce tasemnici, která může napadnout i člověka. Doposud byl tento parazitický červ známý jako D. nihonkaiense zaznamenán pouze u tichomořského pobřeží Asie. O objevu týmu vedeného parazitologem Romanem Kuchtou informoval i zpravodajský kanál CNN.

"V roce 2012 jsme se s kolegou Mikulášem Orosem z košického Parazitologického ústavu Slovenské akademie věd vypravili na Aljašku najít larvy tohoto parazita v tichomořských lososech. Podařilo se nám jednoho jedince nalézt a pomocí sekvencí dvou genů jsme jej identifikovali jako D. nihonkaiense," řekl Kuchta. Dodal, že podle této studie je pravděpodobné, že většina předchozích případů z této oblasti, identifikovaných jako příbuzný druh D. latum, jsou ve skutečnosti D. nihonkaiense.

Člověk se touto tasemnicí může nakazit, pokud by snědl nedostatečně tepelně upravené maso pacifických lososů. Mohlo by se to stát například při konzumaci tradičních japonských pokrmů vyrobených z této ryby.

Kuchta nevyloučil ani to, že by se tasemnicí mohli nakazit lidé v Česku. "Ne vždycky jsou ty ryby zmražené, a proto jsou případy, kdy se Evropan tasemnicí nakazil z ryby ze supermarketu," varoval Kuchta a dodal: "Chci ale upozornit, že ta tasemnice není pro člověka nebezpečná a z 99 procent člověk ani neví, že ji má."

Přesto tasemnice může i potrápit. "Škulovci způsobují onemocnění zvané difylobotrióza, ale v drtivé většině případů nám neškodí nebo způsobují jen trávicí potíže jako bolesti břicha či průjem," uvedl. Tasemnice ale nelze podceňovat. Škulovci dokážou někdy způsobit i značné potíže. "V přírodě je možné všechno. Navíc záleží na tom, zda je napadený člověk naprosto zdravý, nebo trpí nějakou nemocí, protože pak mu můžou tasemnice uškodit," řekl Kuchta, který se tomuto výzkumu věnuje přes deset let.

Přítomnost parazita v těle se nijak neprojevuje ani u lososů. "V případě, že by losos měl sto larev, tak to tu rybu asi nějak ovlivní, ale vzhledem k tomu, že se většinou u lososů vyskytuje jedna až tři larvy, tak to nijak nevadí," upřesnil odborník.

Zmiňovaný druh tasemnice je u lososů viditelný i bez mikroskopů a speciálních zařízení. "Tenhle konkrétní parazit se vyskytuje ve svalovině. V tenkém plátku masa je tak vidět pouhým okem," popsal Kuchta s tím, že se Češi nemusejí bát ani konzumace sushi, které je u nás většinou z atlantského lososa nebo z ryb pocházejících z chovu, kde se parazit nevyskytuje.

Tasemnice se v minulosti objevila i u evropských ryb. "Na Slovensku, na Dunaji se nakazil rybář někdy v 60. letech, ale nikdy jindy se u nás ani na Slovensku podobný případ neobjevil," doplnil Kuchta. Epidemická oblast v Evropě je v severní Itálii, ve Švýcarsku, v oblasti alpských jezer ve Francii a ve Skandinávii, kde se parazit vyskytuje u okounů nebo štik.

autoři: ČTK, Barbora Němcová