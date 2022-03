Za nejlepším vědeckým článkem roku 2021 stojí i Češi. Odhaluje, co zabíjí symbol USA

Na nejlidnatější australské město Sydney, které se v posledních dnech potýká s nebývale silnými dešti a záplavami, se ženou další bouře, které opět mohou zvednout hladiny řek. Varovala před tím místní meteorologická služba, podle níž je situace nebezpečná, jelikož je nyní půda nasycená vodou, a veškeré srážky proto budou rychle stékat po povrchu. Podle úřadů kvůli nynějším záplavám zemřelo v zemi již 17 lidí.

"Bohužel čelíme dalším několik dnům deštivého, bouřkového počasí, které bude poměrně nebezpečné pro obyvatele Nového Jižního Walesu," řekla činitelka australské meteorologické služby Jane Goldingová. Sydney je hlavním městem Nového Jižního Walesu.

Oblast v posledních dnech postihly nebývale silné přívalové deště. Za týden tam spadlo tolik srážek, kolik bývá obvyklé za rok. Úřady nařídily evakuaci statisícům lidí, živel způsobil rozsáhlé škody na soukromém i veřejném majetku, v zemědělství i na infrastruktuře. V sobotu policie našla tělo mrtvé ženy ve státu Queensland, která se tak stala již 17. obětí velké vody. Například řeka Clarence River v Novém Jižním Walesu je přitom již nyní na vysokém povodňovém stupni. Podle Goldingové by se nicméně počasí mělo od středy zklidnit.

Minulý víkend zasáhly záplavy metropoli státu Queensland Brisbane, kde živel také poničil tisíce domů. Místní tam nyní pracují na odklízení škod. Trvat to však bude zřejmě několik měsíců. "Na to, že to byla třídenní událost, to bude mít velký dopad na naši ekonomiku a rozpočet," řekl ministr financí státu Cameron Dick.