Cesta na Tchaj-wan se stává reálnější, řekl Vystrčil. V debatě se Zemanem se neshodli

Prezident Miloš Zeman se v úterý setkal s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Hovořili spolu o dokumentu, který sepsala čínská ambasáda a který na Hradě obdržel zesnulý Jaroslav Kubera (ODS). Obsahoval varování před důsledky jeho chystané cesty na Tchaj-wan. Vystrčil uvedl, že se s prezidentem na žádném z probíraných bodů neshodli a že se cesta šéfa Senátu na Tchaj-wan stává reálnější.

Vystrčil po úterní schůzce s prezidentem uvedl tři body, které s prezidentem projednávali. V první části se bavili zejména o osudu čínského dokument, kde se vzal a kde skončil. Dále projednávali vyjadřování některých úředníků Hradu o tom, že je dopis falzifikát, a nakonec mluvili o významnosti dopisu.

Předseda Senátu se s prezidentem na žádném z bodů neshodli. "Při další diskuzi jsme už nikam nepostoupili. A proto jsme tuto debatu byli nuceni ukončit s tím, že jsme si každý drželi svůj názor," prohlásil Vystrčil.

Ani po schůzce s prezidentem ale Vystrčil jasně neodpověděl na otázku, zda tedy na Tchaj-wan on pojede, jak to plánoval jeho předchůdce. "Základní hodnota každé země je být zemí demokratickou, svobodnou a nezávislou. Jestli dneska ČLR hodlá pokračovat v tom, že chce České republice, Senátu diktovat, co by měl či neměl dělat, tak moje cesta na Tchaj-wan se stává stále reálnější a reálnější. Není možné nadále sklánět hlavu a přistupovat na to, že budeme něčím lokajem. Proto jsem tu před chvílí řekl, že jsem rád, že demokraticky zvolená prezidentka Tchaj-wanu bude inaugurována," uvedl Vystrčil.

Tři body k debatě

Předseda Senátu uvedl, že si u prezidenta snažil ujasnit okolnosti toho, proč dokument vznikl a s jakým záměrem byl předán Jaroslavu Kuberovi. To byla první část debaty - proč dopis putoval Kuberovi přes Hrad, který k němu ještě přidal svůj přípis.

"Pokud chce Čínská lidová republika prostřednictvím své ambasády upozornit předsedu Senátu, aby nejezdil na Tchaj-wan, je logické aby byl dopis doručen do Valdštejnského paláce do kanceláře předsedy Senátu, aby si jej mohl přečíst, a když tak se podle toho zařídit. Nestalo se tak a dopis byl doručen na podatelnu Hradu, já to považuji za nelogické a v pohledu na tuto nelogičnost jsme se s prezidentem neshodli," uvedl Vystrčil k prvnímu probíranému bodu.

Dále řekl, že řešili vyjádření některých úředníků Hradu, že není jasné, zda dopis není falešný. Přitom v pondělí Hrad vydal video, v němž uvedl, že dokument přišel na podatelnu Hradu a má jeho originál k dispozici, i s razítkem čínské ambasády.

Třetím bodem debaty byl rozpor v tom, jakou váhu dokumentu přiznává sám Hrad. "Zatímco v jednu chvíli jsme slyšeli, že to není nic významného a že to kancelář prezidenta republiky, neřku-li prezident, vůbec nečetli, neboť to bylo určeno předsedovi Senátu, tak jsme se v odpovědi od pana kancléře na můj dopis dozvěděli, že čínský dokument byl nedílnou součástí podkladů, které projednávali ústavní činitelé na společné schůzce v lednu. Je to nesrovnalost. Buď ten dokument byl významný, a pak ho projednávali, nebo nebyl významný a byl postoupen panu předsedovi Senátu bez jakéhokoliv projednání," uvedl Vystrčil.