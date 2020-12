Video: Cesta k pokladu v Milevsku. Tři metry ke stropu a šest metrů tajnou chodbou

Jan Kužník

Více než 600 let byl Milevský relikviář ukrytý ve zdi kostela svatého Jiljí. Desítky let lidé chodili kolem ústí tajné chodby a nikoho nenapadlo ji prozkoumat. Možná proto, že byla zcela zanesena nepořádkem a začíná až těsně u stropu ve výšce přes tři metry. Podívejte se, kudy se šplhá a plazí až k nově objeveným relikviím spojeným s ukřižováním Ježíše Krista.

V pondělí 21. prosince ohlásili archeologové a historici nález zbytků relikviáře obsahujícího zlaté ozdoby a část železného hřebu. Ten podle dochovaných indicií považovali naši předci za hřeb, kterým byl přibit ke kříži Ježíš Kristus. Cesta k pokladu však nebyla jednoduchá.

Výzkumníci původně považovali objevený středověký trezor za prázdný a až po konzultacích s dalšími vědci a historiky se jim podařilo v původně zcela zanesené dutině po stavebním trámu nalézt zmíněné artefakty. Výzkum zatím trval rok a zdaleka není u konce.

Nyní se můžete na videu pod textem podívat do již zcela vyčištěných prostor tajné chodby, trezoru i samotného úkrytu. Pravděpodobně tehdejší opat kláštera ukryl kolem roku 1420 cennost před blížícími se husity do šachty o velikosti přibližně 25×20 centimetrů.

Relikviář se nacházel zhruba ve vzdálenosti jeden a půl metru od ústí dutiny u dna trezoru. Chráněn byl ještě velkým kamenem, který už tak důmyslnou skrýš dělal ještě bezpečnější. Bylo jej totiž nejprve potřeba dlouhým kovovým hákem vytáhnout a až tehdy se výzkumníci s teleskopickou průzkumnou kamerou dostali dál.

Do trezoru je nutné se proplazit po čtyřech přibližně šestimetrovou chodbou v síle středověké zdi kostela. Nic pro silnější postavy. Více než 60 centimetrů na šířku a 90 cm na výšku zde není. Otázkou zůstává, jak se do chodby před šesti sty lety dostal sám opat. Protáhnout dostatečně dlouhý žebřík zalomenou a úzkou schodišťovou chodbou, která do prostory se vchodem vede, není totiž dost dobře možné. Zkrátka museli mít tehdy vymyšlené důmyslné řešení.

Video: Cesta k trezoru Kláštera Milevsko