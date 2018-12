Český rozhlas Vltava povede dočasně vedoucí podpory programu Ivana Hálková

Rozhlasovou stanici Českého rozhlasu Vltava od 1. ledna dočasně povede nynější vedoucí Podpory programu Vltavy Ivana Hálková. Současnému šéfredaktorovi Vltavy Petru Fischerovi smlouva končí k 31. prosinci a vedení rozhlasu mu ji neprodlouží. Na středečním jednání Rady Českého rozhlasu v Hradci Králové to řekl generální ředitel rozhlasu René Zavoral. Fischerův konec v čele stanice vyvolal u části veřejnosti kritiku vedení rozhlasu.

Nového šéfredaktora Vltavy vedení rozhlasu vybere v interním výběrovém řízení. Zájemci o tuto pozici, kteří musí být zaměstnanci rozhlasu, se mohou hlásit do 7. ledna. Nový šéfredaktor by měl nastoupit od začátku února 2019.

Třiapadesátiletá Hálková bude v čele stanice podle mluvčího rozhlasu Jiřího Hošny řešit pouze provozní věci, do programových záležitostí zasahovat nebude. Hálková pracuje v Českém rozhlase 26 let, nastoupila v roce 1992 do hudební redakce pro děti a mládež. Na stanici Vltava působí od roku 2004, vedoucí Podpory programu Vltavy je od roku 2013.

Za Fischerovo setrvání v čele Vltavy se v otevřeném dopise řediteli rozhlasu "Za otevřenou Vltavu" postavila více než tisícovka umělců, vysokoškolských pedagogů, některých politiků a dalších lidí. Fischer podle signatářů odstartoval proměnu Vltavy v jednu z nejprestižnějších kulturních a uměleckých platforem v Česku. Podle prohlášení vedení českého PEN klubu má celá záležitost "silný nádech osobní msty a pokusu o ujařmení svobody slova".

Zhruba 30 až 40 Fischerových podporovatelů dnes uspořádalo před hradeckou budovu rozhlasu před zasedáním rady protest.

Šéfredaktor Fischer podle vedení rozhlasu nesplnil zadané úkoly a stanice dál stagnuje. "Důvodem neprodloužení smlouvy je kombinace nesplnění úkolů, které Petr Fischer dostal před rokem a půl a které akceptoval, pokračující stagnace stanice, která provedla jen dílčí programové změny a nedokázala naplnit svůj potenciál mezi posluchači, a také ztráta důvěry," uvedl dříve Hošna.

Fischer: Neměl jsem dost času

Fischer k tomu dříve sdělil, že pro reformu vysílání stanice nedostal dost času ani slíbenou podporu. Uvedl, že na reformu vysílání Vltavy dostal jeden rok, což je "profesionálně směšné". Na projekt zásadní proměny stanice jsou podle něj potřeba minimálně tři roky, aby se usadil a osvědčil, jak to doporučuje Evropská vysílací unie. "Ten čas jsme nedostali. Ani podporu, která byla slíbena," uvedl.

Fischer byl jmenován šéfredaktorem ČRo Vltava bez výběrového řízení před dvěma lety, s omezeným mandátem a s úkolem upravit program tak, aby přilákal nové posluchače. Stanici aktuálně poslouchá 48 000 denních posluchačů a 137 000 lidí týdně, což je nejméně v historii. Před programovými změnami a marketingovou kampaní na podzim 2017 naladilo Vltavu každý týden 140 000 posluchačů a každý den 47 000 posluchačů. Před pěti lety Vltavu týdně poslouchalo kolem 200 000 příznivců týdně a zhruba 80 000 každý den.