Čech ze Švýcarska uplácel vládní úředníky. Česko vydělá miliony, pomohlo ho chytit

Do české státní kasy přiteče několik milionů korun. Z hlediska rozpočtu to nejsou velké peníze, ale za pozornost stojí způsob jejich zisku. Česko je vůbec takto poprvé dostane za podíl na rozkrytí trestní kauzy. Se Švýcarskem to vyjednal resort financí ministra Zbyňka Stanjury (ODS) za pomoc s objasněním kauzy švýcarského podnikatele československého původu.

Podnikatel Ján Godáň žije ve Švýcarsku více než 25 let. V byznysu však překročil hranici, za kterou už se z podnikání stává trestný čin. Pro svou švýcarskou firmu získal úplatky podíl na zakázce výstavby dálničního tunelu Branisko v Prešovském kraji na Slovensku, stavba přišla před více než 20 lety na 7,5 miliardy tehdejších slovenských korun. Švýcarský trestní soud v Bellinzoně za několik korupčních deliktů poslal byznysmena československého původu na 10 měsíců do vězení. Jeho společnosti pak jako výnos z trestné činnosti zabral v přepočtu 33 milionů českých korun. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, z této sumy připadne část Česku. Související Český soud zastavil trestní stíhání dvou manažerů vytunelované Mostecké uhelné "Spolupráce České republiky se Švýcarskou konfederací spočívala v tom, že významně přispěla ke zjištění právně relevantních skutečností v rámci trestního řízení," objasnil mluvčí ministerstva financí Petr Habáň, proč Česko dostane od Švýcarska odměnu ve výši 5,58 milionu korun. První dohoda svého druhu Peníze přijdou do Česka na základě mezivládní dohody, kterou začala ministerstva financí obou zemí sjednávat předloni na podzim. Tehdy Švýcarsko kontaktovalo českou stranu. Loni v únoru nastal další posun, české ministerstvo vypracovalo podrobnou směrnici pro způsob dalšího vyjednávání se švýcarskými partnery. Návrh dohody je nyní hotový. Resort financí ji proto předložil vládě Petra Fialy (ODS), jež se jí bude zabývat v příštích týdnech. Až ji kabinet schválí, oba státy ji prostřednictvím pověřených představitelů podepíšou. Jak redakci potvrdilo ministerstvo, půjde o první dohodu svého druhu. Žádnou takovou Česko dosud neuzavřelo. "Ve věci sdílení majetku, který byl získán výkonem uložené sankce v trestním řízení vedeném v cizím státě, Česká republika přijímá zabavené finanční prostředky takto poprvé," podotkl mluvčí Habáň. Z materiálu určeného pro vládu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici, plynou další podrobnosti. Stejný podíl na zabavených penězích Godáňovy firmy připadne dalším dvěma zemím. "Ke konfiskaci tohoto majetku významně napomohla vzájemná právní pomoc Lichtenštejnského knížectví, (…) a Slovenské republiky," stojí v dokumentu. Premiérem byl Dzurinda Godáně usvědčil soud v Bellinzoně roku 2015 za podplácení zahraničních veřejných činitelů, neoprávněné podnikání, vícenásobnou zpronevěru, vícenásobné falšování dokumentů a daňový podvod. Godáň jednal za švýcarské konsorcium Erga Suisse, které mělo zájem o zakázku na stavbu zmíněného tunelu. Podnikatel československého původu rozdal na úplatcích celkem tři miliony švýcarských franků (podle dnešního kurzu asi 78 milionů korun) úředníkům ze státní Slovenské správy silnic, díky nim konscorcium mohlo dodávat technologii pro stavbu tunelu Branisko. Kauza pochází z éry tehdejšího slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy. | Foto: Jakub Plíhal Největší část úplatků skončila u ředitele správy Dušana Matonky, ekonomického ředitele Romana Veselky a šéfa úseku investic Valeriána Horvátha. Všichni byli nominanty SDKÚ-DS tehdejšího premiéra Mikuláše Dzurindy. Dálniční tunel se otevřel roku 2003, jeho vybudování se prodražilo o 1,5 miliardy slovenských korun. Švýcarská prokuratura se začala kauzou zabývat roku 2008, Dzurinda byl tehdy už dva roky řadovým poslancem. Godáň jeho nominantům posílal peníze na základě fiktivních smluv a falešných faktur za práce, které jeho firma nikdy neodvedla. Korupce se dopouštěl v letech 2001 a 2002. Dvě dohody z minulosti Česko a Švýcarsko už v minulosti dvě podobné smlouvy uzavřely, podepsaly je v srpnu 2020. Na návrh ministerstva zahraničí vedeného Tomášem Petříčkem (SOCDEM) je schvalovala vláda Andreje Babiše (ANO). V obou případech však Češi posílali peníze z trestné činnosti do Švýcarska. "První dohoda se vztahovala k případu švýcarského občana, na švýcarskou stranu byly převedeny částky 8,8 milionu korun a 144 tisíc eur," řekl mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. Švýcar Wolfgang Umfogl měl peníze uložené na účtech české GE Money Bank, jejich zabrání švýcarskými orgány potvrdil Městský soud v Praze. Související Grygárkova kauza jde do finále, Švýcaři poslali dokumenty. Mě se netýkají, říká bývalý žalobce Vrchní soud v Praze zase stvrdil konfiskaci peněz Adriana Wittmera nařízenou švýcarskou justicí. Wittmerovy peníze spravovala pobočka Reiffeisenbank v Praze 4. "Na švýcarskou stranu byla touto smlouvou převedena částka ve výši 80,4 tisíce eur," podotkl mluvčí Běhal.