Česko nepostaví centrum pro sirotky v Sýrii. Babiš se nedohodl s Damaškem

Plán premiéra Andreje Babiše (ANO) na vybudování centra pro syrské sirotky se neuskuteční. S odvoláním na premiérovo vyjádření to napsal v aktuálním čísle týdeník Respekt.

Podle Babiše syrská strana nesouhlasila s českým návrhem centra a předložila vlastní návrh, který byl ale z ekonomického hlediska nepřijatelný. Letos v dubnu premiér uvedl, že projekt je domyšlený do detailů a že chce založit nadaci, která s financováním dětské vesničky v Sýrii pomůže.

Babiš v dubnu napsal, že má pro centrum pro sirotky vybraný pozemek v Sýrii. Vybudování centra zhruba pro 50 dětí, včetně sportovišť a školy, mělo stát zhruba 65 milionů korun. Realizovat ho měla firma Cubespace, která staví modulové domy. Babiš projekt pojal jako svou osobní iniciativu, podle něj by nebylo efektivní, kdyby to organizovaly úřady.

Respektu nyní premiér řekl, že byl projekt zastaven. "Syrská strana nám řekla, že nechce, abychom to dělali my, že předloží vlastní návrh. Ten byl ale zhruba šestkrát dražší než ten náš, který byl velmi racionální. Nedomluvili jsme se, takže to nepokračuje," uvedl.

Babiš svou iniciativou kolem centra pro syrské sirotky reagoval na předchozí návrhy europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), aby Česko přesunulo na své území 50 syrských sirotků z uprchlických táborů v Řecku. Babiš tehdy návrh Šojdrové označil za nesmyslný a tvrdil, že je potřeba sirotkům pomáhat přímo v zemi, odkud pocházejí. O návrhu Šojdrové spolu jednaly i české a řecké úřady, na realizaci ale nedošlo.

Česko v migrační krizi, která zasáhla Evropskou unii, odmítlo přijímat uprchlíky na základě kvót, které v roce 2015 většinově prosadili ministři vnitra unie. Systém kvót nicméně nefungoval, z uprchlických táborů v Řecku a Itálii bylo přerozděleno asi 29tisíc 0 lidí z původně zamýšlených 160 000 a své kvóty splnilo pět unijních států.

Česko společně s Polskem a Maďarskem ale Evropská komise předloni zažalovala kvůli jejich odmítnutí dodržovat evropské právo. Generální advokátka Soudního dvora EU na konci října uvedla, že tyto tři země nesplnily povinnosti plynoucí z unijních právních předpisů. O věci ještě musí rozhodnout soud samotný.