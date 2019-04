Babišova syrská vesnička vyjde na 65 milionů, s financováním má pomoct nadace

Centrum pro syrské sirotky by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mělo stát zhruba 65 milionů. Projekt už je domyšlený do detailu včetně vybavení, sportovišť a školy, napsal na Facebooku. Chce založit nadaci, která s financováním vesničky v Sýrii pomůže.

Na projektu pracuje firma Cubespace, která staví modulové domy. Její zástupce Martin Kokta minulý týden s Babišem o projektu jednal, výsledkem by mělo být centrum pro asi 50 dětí.

"Zatím to vypadá, že by to mělo stát kolem 65 milionů korun. Založím na to nadaci, která s financováním pomůže a bude hledat sponzory," napsal premiér.

Podle Babiše jde o kompletně český produkt, který se vyrobí v ČR a následně v kontejnerech přepraví do Sýrie. "Máme i vybraný pozemek," uvedl premiér. "Čekáme teď na vyjádření syrské strany, která musí dodat informace o legislativě k novostavbám," doplnil.

O projektu Babiš hovořil už v únoru s tím, že by nebylo efektivní, kdyby takovou iniciativu organizovaly vládní úřady. V únoru také požádal prezidenta syrské pobočky humanitární organizace Červený půlměsíc, aby zjistil, za jakých podmínek by centrum mohly postavit syrské stavební firmy.

Svoji verzi projektu podle Babiše organizace zatím přímo jemu nedodala, má ji už ale k dispozici česká velvyslankyně v Damašku Eva Filipi. Česko také čeká na vyjádření syrské strany, která musí dodat informace o legislativě k novostavbám.

Loni začala europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová mluvit o projektu na přemístění 50 syrských sirotků z Řecka do Česka, Babiš ho ale označil za nesmyslný. Tvrdí, že lepší je pomáhat sirotkům přímo v jejich vlasti.