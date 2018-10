Češi jsou rekordmani ve vyhazování léků, v odpadu jich končí tisíce tun za miliardy

Lidé každý rok odnesou do lékáren tisíce tun nespotřebovaných léků za zhruba dvě miliardy korun. Objem vyhozených léčiv přitom každoročně narůstá. Redakce Aktuálně.cz se vydala prohledat odpadkové koše lékáren a zjistit, které léky lidé nespotřebují a odevzdají nejčastěji.

Praha - Červená padesátilitrová popelnice v lékárně na pražském Střížkově je naplněná až po okraj krabičkami léků, mastí a sprejů. Odpad přetéká tak, že lékárnice musí dodat dva další velké pytle, do kterých přisypávají další odpad. "Svozová firma tu byla zhruba před týdnem," říká magistra Ivana Havlíčková.

Otvíráme víko od popelnice a opatrně se probíráme vyhozenými léčivy. Čtyři krabičky volně prodejného léku na bolest, jedno balení za zhruba 130 korun. Datum spotřeby - rok 2019. Saháme do hlubin popelnic a lovíme na povrch další léky - antibiotika, léky na osteoporózu, na překyselení žaludku, několik krabiček inzulínů.

Právě inzulíny přitom patří k docela drahým lékům, pojišťovny za některé z nich platí kolem tisíce korun na balení. Podle zkušeností lékárníků vyhazují lidé léky více než dřív. Často proto, že od dvou různých lékařů dostanou napsaný stejný lék.

"Zrovna včera tu byla paní s receptem na roztok, který se podává před kolonoskopií. Pacientka ale přinesla dva recepty od různých lékařů a nebýt naší rady, klidně by si koupila oba," říká magistra.

Lékárna Střelničná. Stejná padesátilitrová popelnice, také naplněná až po okraj. "Velmi často přicházejí léky vracet příbuzní lidí, kteří zemřou. Z množství léků je vidět, že si tito pacienti nechávají předepisovat ohromné množství léčiv do zásoby," upozorňuje lékárník Jiří Lacina.

"Vyhozených, nespotřebovaných léků rozhodně přibývá. Tahle velká popelnice se naplní za necelý týden," dodává lékárník.

Není to jen problém Prahy

Podobně napěchované popelnice s léky pro diabetiky, inzuliny či antibiotiky najdeme i v dalších dvou pražských lékárnách. "Nejčastěji lidé nosí zpět také nespotřebované léky na hypertenzi, nespavost, snížení cholesterolu i psychofarmaka," potvrzuje mluvčí jedné z řetězcových lékáren Michal Petrov.

Nejedná se zdaleka jen o problém Prahy, podobně se chovají lidé v jiných regionech. Lékárna v severomoravském Bruntálu také naplní padesátilitrovou popelnici za necelý týden.

"Lidé vyhazují čím dál více léčiv, nosí nám často i neotevřená balení před datem spotřeby. Týká se to i léků s docela vysokým doplatkem, konkrétně u diabetiků se doplatky pohybují kolem 130 až 150 korunami na balení," potvrzuje lékárník Zdeněk Novosád.

Lidé podle něj plýtvají s léky většinou proto, že si nechávají napsat léky do zásoby. "Dalším důvodem je to, že více lékařů napíše pacientovi stejný lék a pacient neví, kolik léků bere."

Nárůst čísel

To, že přibývá vyhozených léčiv, ukazují i celková čísla. Firma AVE odvezla loni jen z pražských lékáren 300 tun nepoužitých léčiv. Dva roky předtím to přitom byla jen půlka - celkem 146 tun takového odpadu.

Vzhledem k tomu, že podobných svozových firem existuje v republice několik, Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) odhaduje, že se celkem za rok odveze několik tisíc tun nespotřebovaných léčiv.

Vyčísleno v penězích - lidé vyhodí každoročně léky za zhruba čtyři miliardy korun.

Nedávný průzkum SÚKLu přitom ukazuje, že nespotřebované léky odnese do lékárny jen zhruba polovina Čechů. Dalších 24 procent je obvykle vyhazuje do koše a 7 procent je spláchne do záchodu, což jsou pro životní prostředí ty nejhorší varianty. Zbylá procenta lidí vrací léky zpět lékaři.

Když byl doplatek, popelnice byly skoro prázdné

Podle lékařů i lékárníků by problém s plýtváním léky mohl částečně vyřešit chystaný lékový záznam pacienta. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje zákon, který by tuto novinku zavedl - nově by každý lékař na jeden "klik" ve svém počítači viděl, jaké léky pacient od různých lékařů užívá.

"Předpokládáme, že by se tím odstranily duplicity v užívání léků, lékař by zároveň viděl, jaké léky a kolik balení dostal pacient od jiných lékařů," říká prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Svou roli v plýtvání může podle lékárníků hrát také to, že ceny i doplatky na léčiva patří v České republice k nejnižším v Evropě. "Velmi dobře to bylo vidět v době takzvaných regulačních poplatků. Když měl člověk zaplatit za každou položku na receptu třicet korun, měli jsme popelnice skoro prázdné," vzpomíná magistra Havlíčková z pražské lékárny.

Češi také patří k rekordmanům v počtu užívaných léků. Ve srovnání s okolními státy spotřebovávají čeští pacienti mnohem více léků.

"Na interních odděleních nemocnic se setkáváme s pacienty, kteří berou 20 až 30 tablet denně," upozornili už dříve předseda Purkyňovy lékařské společnosti profesor Štěpán Svačina.