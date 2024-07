Češi jsou čím dál více tolerantní. Tři pětiny lidí míní, že rodiče nemusí být manželé

Podle víc než tří pětin Čechů a Češek není nutné, aby rodiče dětí byli manželé, pokud rodina žije pohromadě. Rozvod v případě nefunkční rodiny považuje za přijatelné řešení 85 procent lidí. Téměř polovina dotázaných míní, že manželství by měly mít možnost uzavírat i stejnopohlavní dvojice. Ukázal to průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Od března do června odpovídalo 951 lidí nad 15 let.

"Česká společnost je v současnosti tolerantnější ve všech dotazovaných dimenzích, ať už jde o soužití partnerů, kteří neuzavřeli sňatek, a to včetně výchovy dětí rodiči, kteří nejsou manželé, o vnímání singles nebo o větší otevřenost k soužití párů stejného pohlaví i výchově dětí páry stejného pohlaví," uvedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Podle téměř tří čtvrtin lidí je v pořádku, když spolu pár žije bez toho, aby plánoval svatbu. Celkem 63 procent dotázaných míní, že není nutné, aby rodiče byli manželé, pokud žijí se svými potomky. Tři pětiny Čechů a Češek nesouhlasí s tím, že je pro výchovu dětí sňatek rodičů důležitý. Zhruba stejný podíl se nedomnívá, že by lidé nejdřív museli uzavřít manželství, když chtějí mít děti. Každý osmý dotázaný považuje manželství za zbytečnou instituci, opačný názor má 64 procent lidí. Když rodina nefunguje, považuje rozvod za přijatelné řešení 85 procent Čechů a Češek. Celkem 47 procent osob uvedlo, že matka či otec může potomka vychovávat stejně dobře jako oba rodiče společně. Víc než tři pětiny respondentů si také nemyslí, že rozvedení či svobodní mají ve společnosti menší vážnost. Celkem 47 procent lidí odpovědělo, že stejně dobře jako pár muže a ženy může dítě vychovávat i pár gayů či leseb. Je o tom přesvědčeno 56 procent žen a 38 procent mužů. Opačný názor má 31 procent dotázaných. Dohromady 48 procent osob míní, že by možnost uzavírat manželství měly mít i stejnopohlavní dvojice. Vyslovilo se tak 59 procent žen a 38 procent mužů. Proti je 35 procent lidí. Nejlepší čas na dítě je po třicítce Podle téměř tří čtvrtin lidí je nejvíc vyhovující rodina se dvěma dětmi. Pětina dotázaných by upřednostnila tři děti, šest procent jedno dítě. Přibývá těch, podle nichž je ideální čas na první dítě až po třicítce. V roce 2004 o tom bylo u otců přesvědčeno 28 procent lidí, teď polovina. U matek si to myslel před 20 lety každý dvacátý dotázaný, teď skoro každý pátý. Postoje Čechů a Češek k manželství a rodině se za dvě desetiletí proměnily. Zatímco tehdy bylo soužití bez manželství v pořádku podle necelé poloviny lidí, teď podle skoro tří čtvrtin. Podíl těch, podle nichž není nutný sňatek rodičů, se zvedl z 31 na 63 procent. Svatbu považovala za důležitou pro výchovu potomků víc než polovina lidí, teď pětina. O zbytečnosti manželství bylo přesvědčeno šest procent lidí, teď 12 procent. V roce 2017 s manželstvím pro všechny souhlasilo 34 procent dotázaných, letos na jaře 48 procent. Před sedmi lety si 31 procent lidí myslelo, že dvojice gayů a leseb můžou dítě vychovávat stejně dobře jako pár muže a ženy. Podíl se do letoška zvedl na 47 procent.