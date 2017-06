Červen bude teplotně průměrný, oteplí se na začátku prázdnin

AKTUALIZOVÁNO před 8 minutami

Nadcházející čtyři týdny budou teplotně spíše průměrné. Nejchladnější by měl být týden od 12. června. Naopak nejteplejší očekávají meteorologové začátek prázdnin. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Příští týden se maximální denní teploty budou pohybovat většinou kolem 23 stupňů Celsia, střed týdne bude chladnější. "Minimální noční teploty budou klesat většinou na 13 až 9 stupňů, nejchladnější noc by měla být noc na čtvrtek, s teplotou kolem devíti stupňů," uvedli meteorologové. V týdnu od 12. června má být průměrná týdenní maximální teplota kolem 21 stupňů Celsia a průměrná týdenní minimální teplota okolo deseti stupňů.

