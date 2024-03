Černý kašel má druhou oběť. Pacientka měla i další zdravotní potíže

V Česku letos zemřel druhý člověk nakažený černým kašlem. Pacientce bylo 84 let. Kromě černého kašle měla i další infekci, nejde tedy o jasnou příčinu úmrtí. Za týden však přibylo 1151 nových případů a od začátku roku jich je už 4253. Počty případů černého kašle v Česku tak jsou v současné době nejvyšší od 60. let minulého století. Vyplývá to z týdenní zprávy zveřejněné Státním zdravotním ústavem.

Případy, kdy lidé nakažení černým kašlem zemřeli, se v ČR několik let neobjevovaly, loni Státní zdravotní úřad evidoval jeden případ. První nakažený dvaašedesátiletý muž z Náchodska zemřel v únoru. Pacientka, která žila v domově seniorů, byla hospitalizována na začátku března. Související Koho černý kašel ohrožuje nejvíc a kdy se přeočkovat? Nejčastější otázky kolem nemoci "Měla oboustranný zápal plic s vážnými dýchacími obtížemi, které vyústily v selhání srdce. U ženy bylo zjištěno jak onemocnění černým kašlem, tak streptokokovou infekcí, z nichž obě nemoci mohou způsobit zápal plic," řekla mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Nelze tedy definovat, na kterou z infekcí žena zemřela, hlavní diagnózou zůstává selhání srdce. Nejvíce nemocných je v Jihočeském (780) a Středočeském (634) kraji, na Vysočině (512) a v Praze (458). Asi tři procenta nemocných potřebují hospitalizaci. Pro srovnání s chřipkou bylo v končící chřipkové sezoně hospitalizovaných s vážným průběhem asi 400 lidí, zemřelo 94 z nich. Pacienti jsou různého věku, nejvyšší nemocnost je ale ve věkové skupině 15 až 19 let. Z více než 4200 případů jich je v tomto věku 1342. Mezi nemocnými je i 76 dětí do jednoho roku života. Související Za černý kašel nemohou Ukrajinci, ale rodiče, kteří neočkují své děti, řekl Válek Státní zdravotní ústav také v tiskové zprávě jako dezinformaci odmítl spojování nárůstu počtu případů černého kašle s migrací z Ukrajiny. "Z tisíců infikovaných se u deseti osob jedná o uprchlíky z Ukrajiny a v 16 případech jde o import neboli dovezenou infekci z cest ze zemí jako Rakousko, Itálie či arabské emiráty," doplnila mluvčí. Video: Infektolog popsal tři stadia dávivého kašle. Je to jen špička ledovce, říká o šíření (18. 3. 2024) Spotlight Aktuálně.cz - Milan Trojánek | Video: Tým Spotlight