Čtvrtina Čechů je proti přesunu ambasády v Izraeli do Jeruzaléma, souhlasí pětina

Podle dvaceti procent lidí by se mělo české velvyslanectví v Izraeli co nejrychleji přestěhovat z Tel Avivu do Jeruzaléma. Čtvrtina Čechů naopak tvrdí, že by se ambasáda přesouvat neměla. Ukázal to průzkum agentury Median pro institut CEDMO. Více než polovina respondentů se v této otázce nedokáže rozhodnout.

S případným přesunem české ambasády z Tel Avivu mají větší problém muži. Nesouhlasí třetina z nich. Zároveň by ale se stěhováním do Jeruzaléma souhlasilo podobné množství mužů a žen. Šedesát procent žen se totiž nepřiklání ani k jedné straně.

Přemístění velvyslanectví by nejvíce přivítali lidé, kterým je od 45 do 54 let, a to téměř čtvrtina z nich. Češi od 25 do 34 let vyjadřují největší nesouhlas, skoro třetina z nich. Stejně tak nesouhlasí i třetina lidí s vysokoškolským titulem.

K tvrzení, že by se ambasáda měla co nejrychleji přestěhovat, se nejčastěji přiklánějí voliči politického hnutí Trikolora, Svobodní, Soukromníci a koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci. Nejméně pak lidé, kteří volili Piráty a Starosty nebo KSČM.

Přesun ambasády dlouhodobě podporuje i premiér Petr Fiala (ODS). Odmítá ho však ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), v jehož kompetenci zastupitelské úřady jsou. Ministr tvrdí, že takový krok by byl v rozporu s mezinárodním právem, narušil by jednotu Evropské unie a ohrozil by bezpečnost českých ambasád.