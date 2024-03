Motivy z dopisu vraha z fakulty má policie zveřejnit, soudí téměř polovina Čechů

Od střelby na filozofické fakultě brzy uplynou tři měsíce. Přes polovinu Čechů se kloní k názoru, že by dopis, který vrah před svou smrtí napsal a který má nyní policie, měl být zveřejněn, pokud obsahuje vrahovy motivy. Ohledně gesta při mši u svatého Víta, kdy jedna z položených růží symbolizovala vraha, si ale tak jistí nejsou. Ukázal to průzkum agentury Median pro institut CEDMO.

Motivy z vrahova dopisu by si rozhodně přálo zveřejnit 27,3 procenta Čechů. Dalších 27,7 procenta lidí se k tomuto názoru kloní. Nejrozhodnější jsou senioři nad 65 let, z nichž by se zveřejněním naprosto souhlasilo 34,4 procenta. Co se týče vzdělání, nejvíc si publikování dopisu přejí lidé, kteří vystudovali střední školu bez maturity.

Gesto pražského arcibiskupa Jana Graubnera při mši v katedrále svatého Víta, kdy se jedna položená žlutá růže za vraha stala znamením víry, že láska vítězí nad zlem, jako vhodné rozhodně posoudilo 13,9 procenta Čechů. Rozhodně s ním nesouhlasí 16,1 procenta lidí. Nejméně pak senioři a lidé se střední školou bez maturity.