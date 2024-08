Čechy dnes zasáhnou bouřky, někde i velmi silné, varují meteorologové

V Čechách mohou být dnešní bouřky ojediněle velmi silné, meteorologové zvýšili stupeň nebezpečí na vysoký, na Moravě a ve Slezsku ponechali varování před silnými bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí. V přívalových srážkách může v Čechách napršet kolem 50 milimetrů, v opakovaných bouřkách i více, a na Moravě a ve Slezsku očekávají meteorologové úhrny kolem 40 milimetrů.

Během dneška postupuje podle meteorologů nad Českou republiku zvlněná studená fronta z Německa. "Na studené frontě a v teplém vzduchu před ní se budou zejména dnes odpoledne, večer a v první polovině noci na pondělí vytvářet bouřky," uvedl Český hydrometeorologický ústav. Vedle přívalového deště je pravděpodobný také výskyt krup a nárazů větru 70 kilometrů za hodinu.

Kolem poledne se už začaly tvořit první bouřky na západě Čech, velmi silná bouřka zasáhla například okolí města Toužim na Karlovarsku. Později odpoledne velmi silné bouřky dorazí podle meteorologů i na Českomoravskou vrchovinu a do severovýchodních Čech, večer pak na Moravu a do Slezska. "Nicméně tady už očekáváme projevy mírnější (žluté) s úhrny nejčastěji kolem 40 mm za krátkou dobu, nárazy větru do 70 km/h a kroupami. V opakovaných bouřkách budou celkové úhrny ještě vyšší. Bouřky se budou vyskytovat až do noci a během její druhé poloviny budou ustávat," uvedli meteorologové.

Bouřky se zejména v jihovýchodní polovině Česka objevily i v sobotu. Napilno měli zejména moravskoslezští hasiči, od sobotních 16:00 do dnešních 06:00 zasahovali u 141 událostí, nejčastěji likvidovali popadané a polámané stromy a větve či čerpali vodu z garáží nebo sklepů.

Video: Rozhovor s meteoroložkou Taťánou Míkovou v pořadu Spotlight (25. 7. 2024)