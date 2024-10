Část zaměstnanců Cermatu hrozí kvůli řediteli výpověďmi, obrátila se na ministerstvo

Někteří zaměstnanci státní organizace Cermat se obrátili na ministerstvo školství kvůli nespokojenosti s fungováním ředitele organizace Miroslava Krejčího.

Část zaměstnanců kvůli nespokojenosti s Krejčím iniciovala podle Deníku N jednání s ministerským státním tajemníkem Ondřejem Andrysem. Ten řekl, že se na schůzce řešily "věcné záležitosti i komunikace".

Krejčí sdělil, že diskuse na schůzce byla věcná. "Řešily se problémy při přípravě nového projektu i jiné otázky, na které existují v Cermatu různé názory," uvedl ve vyjádření. Podle Deníku N si však lidé pracující v Cermatu stěžují na Krejčího a hrozí výpověďmi. Nejsou spokojeni s tím, jak ředitel "manažersky funguje". Ministerstvo školství proto svolalo schůzku, kde s Krejčím řešilo další postup, uvedl deník.

"Obrátili se na nás jako na zřizovatele někteří zaměstnanci s tím, že mají věci nebo témata, která chtějí s námi probrat, se kterými už z jejich pohledu to nejde komunikovat pouze na úrovni Cermatu," řekl ke schůzce Andrys. Jednalo se o fungování Krejčího jako manažera organizace, doplnil. Na jednání bylo podle něj asi osm lidí. "Musíme si ještě některé věci dopromyslet, musíme si dozjistit některé věci, které tam padly, a musíme se poradit, co budeme v té věci dál činit, a to uděláme v příštím týdnu," řekl. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) podle Andryse na schůzce nebyl.

Podle Krejčího bylo předmětem schůzky primárně řešení problémů vzniklých při přípravě nového projektu, který Cermat připravuje společně s ministerstvem. "Diskuse byla věcná, shodli jsme na krocích, které považujeme za přínosné a zároveň jsme společně diskutovali o určitých neuralgických bodech a snažili se najít řešení," sdělil Krejčí .

Podle Andryse je potřeba, aby se situace stabilizovala a není prostor na prodlevy. Je podle něj zároveň potřeba o situaci více mluvit i s Krejčím. "Potřebujeme, aby ta organizace fungovala a aby byly zabezpečeny úkoly, které plní. Takže pokud je tam problém jakýkoliv, tak je potřeba, abychom ho vyřešili brzo," řekl. Někteří z lidí, kteří byli na schůzce, z Cermatu podle Andryse odcházejí. To, že někteří lidé, kteří na schůzce byli, podali výpověď nebo to chtějí udělat, potvrdil také Krejčí Deníku N.

Státní organizace Cermat je zodpovědná například za přijímací řízení na střední školy a elektronický systém přihlašování ke zkouškám DiPSy či za přípravu státních maturit.