Gottvaldová v ohrožení. Část poslanců chce, aby hlavní hygienik měl vzdělání v oboru

Skupina poslanců navrhla změnu, která může vyústit v konec hlavní hygieničky České republiky Evy Gottvaldové ve funkci. Chtějí, aby hlavní hygienik měl lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny, které Gottvaldová nemá. Gottvaldová plán na změnu zatím nechce komentovat, uvedl server Seznam Zprávy.

Návrh k novele o ochraně veřejného zdraví předložilo sedm poslanců z hnutí ANO a jeden z KDU-ČSL. "Jde o ochranu veřejného zdraví," uvedla jedna z předkladatelek návrhu, poslankyně ANO Jana Pastuchová. Podle dalšího z předkladatelů, lidoveckého poslance Víta Kaňkovského, nejde o útok na současnou hlavní hygieničku.

Gottvaldová je hlavní hygieničkou a zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví od července 2016. Podle svého životopisu má magisterský titul v oboru Specializace ve zdravotnictví - Výživa člověka, který vystudovala na brněnské Masarykově univerzitě.

Z místa hlavní hygieničky je Gottvaldovou možné nyní odvolat jen tehdy, pokud by se v kárném řízení prokázalo její vážné pochybení. K poslaneckému návrhu se vyjádřila zdrženlivě. "O tom návrhu vím. Mám na to svůj názor, ale nechci to v současné době komentovat," řekla Seznamu. Zda se změnou souhlasí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), není jasné.

Na přípravě návrhu se podílel předchůdce Gottvaldové ve funkci a nynější místopředseda odborné Společnosti hygieny a komunitní medicíny Vladimír Valenta, potvrdil serveru. "Návrh, který jsme iniciovali, vznikl v průběhu minulého roku po celkovém zhodnocení vývoje hygienické služby," řekl Valenta.

Podmínka, aby hlavní hygienik měl lékařské vzdělání, v zákoně podle předkladatelů změny byla až do roku 2003. Poté podle nich bez odborné diskuse z legislativy vypadla. O změně budou nyní hlasovat poslanci ve zdravotním výboru sněmovny, pak čeká návrh schvalování ve třetím čtení. Jako o možné nástupkyni Gottvaldové, pokud by návrh prošel, se podle serveru mluví o ředitelce Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslavě Kotrbové.

Eva Gottvaldová od roku 2012 zastupovala české zájmy v oblasti zdravotnictví v Bruselu. Hlavní hygieničkou ČR se stala v červenci 2016. Její prioritou měl být boj s šířením viru HIV nebo s nemocemi přenášenými klíšťaty.