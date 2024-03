Bývalý nejvyšší státní zástupce Zeman bude radit guvernérovi České národní banky

Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který počátkem roku skončil i jako státní zástupce, začne od dubna pracovat v České národní bance jako poradce jejího guvernéra Aleše Michla pro oblast práva a kyberbezpečnosti. Uvedl to v pátek Deník N, kterému to řekli Zeman a mluvčí banky Jakub Holas.

Pavel Zeman: Kyberbezpečností se poslední dobou zabývám poměrně intenzivně, takže to beru i jako výzvu pro mou další pracovní kariéru. | Foto: Marek Pokorný

Zeman Nejvyšší státní zastupitelství v Brně vedl v letech 2011 až 2021, koncem letošního ledna rezignoval i na post státního zástupce. V minulosti byl také zástupcem Česka v úřadu evropské justiční spolupráce Eurojust a kandidoval rovněž na soudce Mezinárodního trestního soudu v Haagu, při volbě ale neuspěl.

"Kyberbezpečností se poslední dobou zabývám poměrně intenzivně, takže to beru i jako výzvu pro mou další pracovní kariéru," řekl serveru Zeman ke svému budoucímu působení v bance. "Od dubna 2024 se stane poradcem guvernéra Aleše Michla. V této pozici využije dlouholeté zkušenosti v českých i zahraničních nejvyšších funkcích," uvedl k Zemanově nové práci mluvčí ČNB.

Jedenapadesátiletý Zeman působil jako žalobce nejprve na okresním i krajském státním zastupitelství v Plzni, poté nastoupil na Nejvyšší státní zastupitelství do Brna. V roce 2004 se stal zástupcem Česka v Eurojustu a o sedm let později se postavil do čela Nejvyššího státního zastupitelství, kde ho v roce 2021 vystřídal Igor Stříž. Rezignaci na funkci nejvyššího státního zástupce Zeman zdůvodnil tlaky ze strany tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Ta na Zemana po jeho odchodu z funkce podala kárnou žalobu kvůli jeho postupu v restituční kauze rodu Czerninů, Nejvyšší správní soud ale Zemana kárné žaloby zprostil.