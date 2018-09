Bulvár překroutil slova válečné reportérky Kutilové o sirotcích ze Sýrie

Ze severního Libanonu hlásím, že zde sirotci jsou, byť ne mnoho .Třeba tihle dva kluci-žijí šest let v tomto stanu. klukům je 13 a 9 let. Žijí spolu se straším bratrem a jeho ženou. Každý den chodí po okolí sbírat plast a kovy, které pak prodávají. Z toho žijí. pic.twitter.com/Y1iIb6FY10

Bulvární deník Expres, patřící do skupiny Mafra ze svěřenského fondu Andreje Babiše, citoval údajné tvrzení spolupracovnice ČT Markéty Kutilové, že nejsou žádní syrští sirotci. "Samozřejmě že tu jsou," tvrdí novinářka a poslala video z libanonského uprchlického tábora.

Praha, Libanon - Reportérka a spolupracovnice České televize Markéta Kutilová protestuje proti článku v bulvárním deníku Expres, který jí vložil do úst slova, že žádní syrští sirotci neexistují.

Deník - který patří do skupiny Mafra ze svěřenského fondu premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše - tak podpořil premiérovo opakované tvrzení, že žádní sirotci nejsou.

"Napsali o mně lži, které se šíří jako lavina. Jen mě zneužili k podpoření Babišovy pravdy," reagovala Kutilová, která je nyní právě v Libanonu. A poslala odtud i minutové video, na němž zaznamenala dvojicí osiřelých bratrů a popsala jejich osud.

Ze severního Libanonu hlásím, že zde sirotci jsou, byť ne mnoho .Třeba tihle dva kluci-žijí šest let v tomto stanu. klukům je 13 a 9 let. Žijí spolu se straším bratrem a jeho ženou. Každý den chodí po okolí sbírat plast a kovy, které pak prodávají. Z toho žijí. pic.twitter.com/Y1iIb6FY10 — @Marketa Kutilova (@kutka18) September 23, 2018

Deník Expres přitom vydal právě článek s titulkem "Novinářky potvrdily, že žádní syrští sirotci neexistují," právě s odkazem na svědectví Kutilové. Ta ale tvrdí, že s ní nikdo z bulvárního deníku nemluvil. Pouze účelově vytrhl několik vět z jejích statusů na sociálních sítích.

"Reportuji o realitě, kterou vidím na místě, nebudu ji překrucovat a dělat ani dělat selektivní výběr informací. Odmítám i autocenzuru - nebudu přeci informace skládat tak, aby někomu neuškodila nebo někomu nahrála?" napsala Kutilová ve statusu na facebooku.

Přiznala v něm ale to, že základem blízkovýchodní kultury je to, aby rodina zůstala celá. "Pokud by někdo chtěl dát šanci na lepší život dětem bez rodičů, musí přijmout i jejich babičky, bratry atp," dodala a poukázal i na to, že řada z lidí v táborech se ani do Sýrie nemůže vrátit. "Ti, kteří jsou na černé listině Asadovy tajné policie zpět nemohou, Zmizeli by. Návratu se bojí všichni, byť o Sýrii sní," dodává.

