50 tisíc bylo pro mě, zbytek úplatků šel politikovi ODS, řekl stíhaný realitní agent

Po policejním zátahu se majitel realitní kanceláře Zdeněk Červinka ve vazbě přiznal, že vybíral úplatky za přidělování městských bytů v Brně. Větší část předával vlivnému politikovi místní ODS Otakaru Bradáčovi. Podle dokumentů, které mají reportéři Aktuálně.cz a HN k dispozici, se přiznal i další muž stíhaný jako člen organizované skupiny, pracovník správy nemovitostí Radim Suchánek.

Do rozkrývání podezření z korupce a machinací s městskými byty Brna-střed nasadili vyšetřovatelé i policejní agenty. Jednomu z nich skupina lidí, kterou měla Národní centrála proti organizovanému zločinu v hledáčku, za úplatek 350 tisíc korun byt skutečně zajistila. Napsala mu také vylhanou žádost, díky níž na pořadníku v nejbohatší části jihomoravské metropole předběhl i sociálně slabé a handicapované žadatele.

Během vyšetřování napíchli policisté i mobil šéfa radniční bytové komise Otakara Bradáče. A zachytili telefonáty, které jeden z předních členů brněnské ODS vedl. "Prostředník se Bradáče ptá, zda žije. Bradáč mu odpovídá, že nežije již dlouhodobě, a žije, jen když před sebou vidí peníze. (…) Jakmile ho posype prostředník padesátikorunami nebo dá před Bradáče očuchat pětistovku, ožívá," přepsali jeden z hovorů.

Teď je politik ve vazbě, skončil v ní před dvěma týdny při razii, během níž policisté prohledali byty a kanceláře v souvislosti s manipulacemi při privatizací brněnských městských domů.

Vyšetřovatelům podle dostupných informací zatím nic neřekl, opačně se však zachoval jeho blízký spolupracovník Zdeněk Červinka. Výpověď majitele brněnské realitní kanceláře, který je rovněž ve vazbě, mají reportéři k dispozici. Policistům přiznal, že na korupci podílel a požádal o status spolupracujícího obviněného.

"S tím, co se mi klade za vinu, zhruba souhlasím. Něco se mi zdá přehnané, něco bylo jinak. To v průběhu výslechu upřesním," začal svou výpověď Červinka. Následně popsal, že s Bradáčem jsou přátelé už od 90. let. Když se před 15 lety potkali na ulici, kontakt obnovili. Červinka pomáhal Bradáčovi prodávat či pronajímat některé jeho nemovitosti. Pronájmy a privatizace městských bytů údajně nabídli v deseti až 15 případech.

Odměna za zprostředkování. Možná úplatek

Úplatky, které za to podle detektivů od zájemců vybírali, nejprve označil za poplatek za zprostředkování. "Já jsem to tak bral, ale asi to bylo ve skutečnosti něco jiného," připustil, když mu státní zástupkyně Petra Lastovecká připomněla status spolupracujícího obviněného. "Přibližně 50 tisíc bylo z každého úplatku pro mě, zbytek dostal pan Bradáč," uvedl.

Ke členství v organizované skupině se policistům přiznala i Červinkova asistentka a někdejší partnerka Eva Vágnerová. Mimo jiné vykreslila, jak jí Bradáč dal přepočítat 350 tisíc korun v obálce, kterou přinesl jeden ze zájemců o městský byt v Brně. Jménem klienta také založila e-mail, kterým pak komunikovala s úředníky radnice.

Červinka dále vypověděl, že peníze svému příteli obvykle předával ve své kanceláři ve Václavské ulici. "V průběhu tří let jsme se vídali jednou až dvakrát týdně, někdy i vícekrát, ale to bylo ze soukromých důvodů," upřesnil. "Jestli pan Červinka předával panu Bradáčovi peníze? Určitě, ale já osobně jsem u toho nebyla. Předával mu to v kanceláři, nebo v autě," dodala Vagnerová.

Rakovina a úraz páteře. Lži v žádostech o byty Policie dokládá lhaní v žádostech o městské byty organizované skupinou kolem brněnského politika Otakara Bradáče. Z jednoho žadatele například skupina udělala otce dcery po úrazu páteře, který se stará o tříletou neteř, jejíž matka má rakovinu. Jinému muži zase skupina "přidělila" družku s dítětem, s níž vztah vůbec neměl.

Realitní makléř Zdeněk Červinka sháněl klienty různě - městský byt zabezpečoval i pro syna své praktické lékařky.

Prostřednictvím komise, která pronajímá nebytové prostory podnikatelům, Bradáč zařizoval přidělení prostor či další výhody. "Snažil se zajistit odpuštění dluhu nebo slevu na nájmu na nebytové prostory," uvedli detektivové. Upozornili i na případ, kdy kvůli Bradáčově tlaku došlo k prominutí dluhů podnikatele na nájemném z 50 procent celkové částky.

Lidi, kteří skupině podle vyšetřovatelů statisícové úplatky předávali, bude policie prověřovat samostatně.

Oba také uvedli, že brněnský politik nosil do jejich kanceláře interní materiály bytové komise, které předsedal. "Nechal mi to třeba na stole a řekl, ať to pak skartuji," dodal majitel realitky. Komise vybírala, kdo byty získá, vše pak schvalovala rada městské části. Uchazeče politici řadili na základě žádostí. Díky nasazení agenta policisté viděli, jak se nimi manipuluje.

Aby si zájemci mohli byty prohlédnout, potřebovala skupina klíče. K jejich předávání se přiznal pracovník Správy nemovitostí Brna-střed Radim Suchánek, ostatními členy skupiny přezdívaný Rajmen. Po zadržení se také rozhodl vypovídat. V říjnových komunálních volbách byl ještě lídrem hnutí ANO v Brně-Černovicích.

Že dostával za předávání klíčů peníze, zachytily už dříve policejní odposlechy. "Červinka Bradáčovi sdělil, že Suchánkovi za klíče vždy dává tácek (tisíc korun), Bradáč na toto sdělení reagoval, že mu tolik nedává, že tácek je moc. Červinka na to reagoval, že mu vždy dává tácek," přepsali hovory detektivové.

Úplatky jsem nebral, jen 20 tisíc

Suchánek při výsleších zdůrazňuje, že se necítí být členem organizované skupiny. Jako úředník podle svých slov plnil pokyny, teprve loni si prý uvědomil, že to, co dělá, není úplně čisté - přestože mu to šéf bytové komise Bradáč přikázal. "Cítím, že jsem nepřekročil žádnou hranici a myslím, že žádné úplatky od těchto osob jsem nepobíral, krom inkriminovaných asi 20 tisíc, které se nastřádaly v průběhu tohoto období," vypověděl.

Zatímco Červinka přiznal maximálně 16 až 19 schůzek se Suchánkem, pracovník správy nemovitostí uvedl až 40. Policistům řekl, že ho Bradáč úkoloval a že mu také Červinku označil za svoji pravou ruku. "To je člověk, se kterým můžete jednat, jako byste jednal se mnou," citoval policistům slova čelného občanského demokrata.

Navíc Suchánek vyšetřovatelům sdělil, že s Bradáčem a Červinkou komunikoval přes šifrované mobilní aplikace znemožňující odposlechy.

Blízký známý ministra Blažka

Šéfa bytové a dislokační komise radnice Brno-střed udělala z Bradáče ODS po komunálních volbách v roce 2018. Stranu na jižní Moravě vede Pavel Blažek, nynější ministr spravedlnosti, který stejný vládní post zastával už v letech 2012 a 2013 v kabinetu občanského demokrata Petra Nečase. S Bradáčem jsou spolužáci a blízcí známí.

Za hlavní postavy bytových machinací v Brně označil oba muže bývalý starosta jihomoravského Rojetína, obviněný Pavel Hubálek. Oba politici jeho výpověď odmítli s tím, že se Hubálek snaží lží vyvinit z vlastních provinění. Policisté Hubálka viní z podvodu v bytové kauze.

Blažek v nedávné minulosti z pozice ministra tlačil na olomoucké vrchní žalobce, kteří případ dozorují. Kritizoval je za údajnou špatnou práci na základě analýzy, kterou ministerstvo odmítá vydat. Nejprve HN a Aktuálně.cz tvrdilo, že se její výsledky ministr dozvěděl ústně na poradě. Když reportéři požádali o zápis z porady, konstatovalo, že se žádná neodehrála.