Boj s nádorem i naděje na návrat zraku. Tito lidé se uzdravili díky pokroku medicíny

Žena si při autonehodě vážně poranila oko i ruku. Díky olomoucké plastické chirurgii může znovu vidět

Na oddělení plastické chirurgie fakultní nemocnice v Olomouci se v roce 2023 dostala pacientka až z hlavního keňského města Nairobi - studentka medicíny Prabhjot Juttlová. "Mladá žena utrpěla před lety při autonehodě ztrátové poranění v oblasti pravého spánku, čela a horního víčka. Došlo také k rozsáhlému roztržení pravé ruky," přibližuje příběh pacientky plastický chirurg a primář oddělení Bohumil Zálešák. Žena prodělala mnoho operací v Keni a Indii. "V důsledku ztráty tkání a jizvení přestalo fungovat horní víčko a rozvinul se rohovkový vřed," říká primář.

Žena následně oslepla na pravé oko. "Víčko pravého oka nemělo funkční svaly, které by umožnily otvírání a zavírání a šance na provedení transplantace rohovky byla nulová. Palec pravé ruky se zhojil deformovaně a měl tvar hokejky," popisuje Zálešák. Lékaři v Nairobi po mnoha operacích dospěli k závěru, že její stav patrně nemá funkční řešení. V bezvýchodné situaci se ale jeden z nich obrátil pro radu právě ke špičkovému českému plastickému chirurgovi Zálešákovi.

Stav pacientky nejprve konzultovali online, v květnu dorazila žena do Česka a v olomoucké nemocnici ji provedli první operaci. "Implantovali jsme jí tkáňové expandéry na čelo a do vlasové části a současně jsme vyřešili deformaci palce, který byl napřímen a stabilizován ve funkčně výhodné poloze," popisuje lékař.

Protože měla pacientka kůži v oblasti spánků a pravého víčka projizvenou a tuhou, chyběl funkční sval, který by víčko zavíral a otevíral. Lékaři tudíž chtěli odstranit veškeré jizvy a upravit ukotvení dolního víčka tak, aby posílilo a částečně nahradilo funkci horního. V listopadu tak přicestovala pacientka znovu do Olomouce na druhou fázi operace. "Odstranili jsme veškeré jizvy v oblasti horního víčka, čímž došlo k jeho uvolnění a oko bylo možné pasivně zavřít," dodává lékař.

Potom se týmu podařilo to, v co všichni doufali. Hluboko v očnici našli sval, který zvedá horní víčko a za spolupráce pacientky si ověřili, že funguje. Vlastní rekonstrukce mohla začít. "V celkové anestezii jsme vyjmuli tkáňové expandéry a připravili kožní lalok, který jsme následně využili jako náhradu do defektu po vyříznutí jizev," vysvětluje primář.

Nyní se pacientka hojí po operaci a chválí práci lékařů. "Došlo navíc k obnovení mé vlasové linie po alopecii v důsledku poranění hlavy. Nyní si dokážu kartáčovat celou hlavu vlasů, což mi připadá nesmírně povznášející," popisuje Juttlová pro Aktuálně.cz. Příští rok navíc lékaři plánují provést transplantaci rohovky na oční klinice. Žena má tak nyní naději, že by mohla dvanáct let po autonehodě na své pravé oko znovu vidět.